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ФСБ выследил и ликвидировал во Владимире двух участников террористического подполья
19.04.2017 17:18 — Разное | Ежедневник
azglobus.net
В результате боестолкновения сотрудниками ФСБ были ликвидированы два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, по данным спецслужбы, убитые подозреваются в подготовке терактов в России.
Сотрудники ФСБ ликвидировали во Владимирской области двух граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в организации терактов в России. Об этом Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил
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В результате боестолкновения сотрудниками ФСБ были ликвидированы два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, по данным спецслужбы, убитые...
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