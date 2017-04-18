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"Тотальный диктант" написали на "отлично" 74 человека в Минске

19.04.2017 17:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участие в акции "Тотальный диктант" в Минске приняли 540 человек, а в Беларуси — почти тысяча, рассказали организаторы диктанта в пресс-центре Sputnik. На "отлично" диктант написали 74 человека, два из них стали отличниками и в прошлом году.

Организаторы рассказали, что "Тотальный диктант" — это энергия. Несмотря на то, что проверка почти тысячи работ заняло почти два бессонных дня, все получили удовольствие.

У участников мотивация написать диктант была различной. "Пришла написать этот диктант в память о недавно ушедшем учителе русского языка", — рассказала одна из участниц.

Сложными для участников оказались слова "поручик", "так же", "не то".

Организаторов повеселил ряд ошибок — например, "приехавшие из глубин кибуряты". Такие забавные ошибки организаторы объяснили тем, что диктант писало много детей, многим из которых диктуемый текст пришелся не по возрасту.

Кстати, работы, написанные на отлично, перепроверяли трижды. Тем, кто прошел проверку, вручили подарки и, разумеется, дипломы. Среди подарков — код доступа к 11 электронным словарям.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы рассказали про самые сложные слова в диктанте, поделились забавными ошибками и поздравили отличников.

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