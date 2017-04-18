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Емкость рынка деревянного домостроения только в Минске и области составляет более 22 млн долларов

19.04.2017 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Емкость рынка деревянного домостроения только в Минске и области составляет более 22 млн долларов

По оценкам белорусских экспертов, только по Минску и Минской области рынок индивидуального жилья оценивается в 150 миллионов долларов.

Из них около 15%, или 22,5 миллионов долларов, приходится на деревянные здания. Такие данные озвучил директор белорусского представительства Honka в Беларуси Игорь Авзин на семинаре, организованном компанией для отечественных дизайнеров и архитекторов, сообщили "Ежедневнику" в коммуникационном агентстве АГТ.

Финская компания, мировой лидер в производстве экологичного жилья из дерева, пришла в Беларусь около года назад. За это время специалисты оценили возможности белорусского рынка и уже реализовали несколько проектов домов для отечественных заказчиков.

 
Теги: Минск
 
 
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По оценкам белорусских экспертов, только по Минску и Минской области рынок индивидуального жилья оценивается в 150 миллионов долларов.

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