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Емкость рынка деревянного домостроения только в Минске и области составляет более 22 млн долларов
19.04.2017 17:47 — Разное | Ежедневник
По оценкам белорусских экспертов, только по Минску и Минской области рынок индивидуального жилья оценивается в 150 миллионов долларов.
Из них около 15%, или 22,5 миллионов долларов, приходится на деревянные здания. Такие данные озвучил директор белорусского представительства Honka в Беларуси Игорь Авзин на семинаре, организованном компанией для отечественных дизайнеров и архитекторов, сообщили "Ежедневнику" в коммуникационном агентстве АГТ.
Финская компания, мировой лидер в производстве экологичного жилья из дерева, пришла в Беларусь около года назад. За это время специалисты оценили возможности белорусского рынка и уже реализовали несколько проектов домов для отечественных заказчиков.
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По оценкам белорусских экспертов, только по Минску и Минской области рынок индивидуального жилья оценивается в 150 миллионов долларов.
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