



По оценкам белорусских экспертов, только по Минску и Минской области рынок индивидуального жилья оценивается в 150 миллионов долларов.

Из них около 15%, или 22,5 миллионов долларов, приходится на деревянные здания. Такие данные озвучил директор белорусского представительства Honka в Беларуси Игорь Авзин на семинаре, организованном компанией для отечественных дизайнеров и архитекторов, сообщили "Ежедневнику" в коммуникационном агентстве АГТ.

Финская компания, мировой лидер в производстве экологичного жилья из дерева, пришла в Беларусь около года назад. За это время специалисты оценили возможности белорусского рынка и уже реализовали несколько проектов домов для отечественных заказчиков.