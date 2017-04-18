Уникальное издание, посвященное самым важным битвам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, представили российские картографы на Международной научно-практической конференции "Геодезия, картография и навигация — современные подходы к формированию и использованию геопространственных данных".

В атласе собраны подробные карты самых важных сражений Великой отечественной с подробными описаниями и комментариями историков, фотодокументами.

"Уникальность "Атласа великих сражений 1941-1945" состоит в том, что помимо большого количества картографического материала, которое сопровождается авторскими текстами, описывающими историю Великой отечественной войны в самых ярких сражениях", — рассказал генеральный директор АО "Роскартография" Дмитрий Красников.

К созданию атласа были привлечены социалисты института военной истории Москвы и исторического института российской Академии наук. В нем подробно представлены все основные сражения Великой отечественной — от битвы за Москву и Ленинградской оборонительной операции, битвы на Курской дуге, операции "Багратион" и битв, происходивших на европейском театре военных действий.

"Здесь нашли свое место многие детали военных сражений, которые не были освещены в официальной литературе. Издание высоко оценили оставшиеся в живых участники Великой отечественной войны", — добавил Дмитрий Красников.

Несмотря на скрупулезную научную работу, издание получилось интересным и "нетяжелым" в плане восприятия.

"Сегодня, спустя 70 с лишним лет, сложно добавить что-то новое в давно изученной и систематизированной военной истории, но живость нашему изданию добавили непосредственные рассказы участников. Могу с уверенностью заявить — это единственное издание в своем роде", — заключил директор "Роскартографии".