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Атлас великих сражений 1941 – 1945 представили российские картографы

19.04.2017 17:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уникальное издание, посвященное самым важным битвам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, представили российские картографы на Международной научно-практической конференции "Геодезия, картография и навигация — современные подходы к формированию и использованию геопространственных данных".

В атласе собраны подробные карты самых важных сражений Великой отечественной с подробными описаниями и комментариями историков, фотодокументами.

 "Уникальность "Атласа великих сражений 1941-1945" состоит в том, что помимо большого количества картографического материала, которое сопровождается авторскими текстами, описывающими историю Великой отечественной войны в самых ярких сражениях", — рассказал генеральный директор АО "Роскартография" Дмитрий Красников.

К созданию атласа были привлечены социалисты института военной истории Москвы и исторического института российской Академии наук.  В нем подробно представлены все основные сражения Великой отечественной — от битвы за Москву и Ленинградской оборонительной операции, битвы на Курской дуге, операции "Багратион" и битв, происходивших на европейском театре военных действий.

"Здесь нашли свое место многие детали военных сражений, которые  не были освещены в официальной литературе. Издание высоко оценили оставшиеся в живых участники Великой отечественной войны", — добавил Дмитрий Красников.

Несмотря на скрупулезную научную работу, издание получилось интересным и "нетяжелым" в плане восприятия.

"Сегодня, спустя 70 с лишним лет, сложно добавить что-то новое в давно изученной и систематизированной военной истории, но живость нашему изданию добавили непосредственные рассказы участников. Могу с уверенностью заявить — это единственное издание в своем роде", — заключил директор "Роскартографии".

 
 
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Российские специалисты собрали в одном издании карты всех самых значимых битв Великой отечественной войны с комментариями историков.

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