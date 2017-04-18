19 апреля в 7.40 утра на улице Чернышевского в Барановичах Volkswagen сбил 10-летнюю девочку, сообщили в ГАИ региона.

Автомобиль ехал со стороны улицы Домейко в направлении «Торгмаша». На нерегулируемом пешеходном переходе VW сбил школьницу, которая переходила дорогу.

Медики забрали пострадавшую в больницу. К счастью, девочка отделалась ушибами и после обследования ее забрали родители домой.