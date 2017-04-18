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В Барановичах VW на переходе сбил школьницу

19.04.2017 18:00 — Разное | Tut.by  
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19 апреля в 7.40 утра на улице Чернышевского в Барановичах Volkswagen сбил 10-летнюю девочку, сообщили в ГАИ региона.

Автомобиль ехал со стороны улицы Домейко в направлении «Торгмаша». На нерегулируемом пешеходном переходе VW сбил школьницу, которая переходила дорогу.

Медики забрали пострадавшую в больницу. К счастью, девочка отделалась ушибами и после обследования ее забрали родители домой.

 
 
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Девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

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