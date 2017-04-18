|
Готовится новое послание Лукашенко к народу и парламенту
Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию страны.
Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:00.
На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.
Напомним, что последнее большое выступление Лукашенко прошло 3 февраля, когда была проведена традиционная встреча с представителями СМИ. В этом году она прошла
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии