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Готовится новое послание Лукашенко к народу и парламенту

19.04.2017 17:54 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию страны. 

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:00.

На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.

Напомним, что последнее большое выступление Лукашенко прошло 3 февраля, когда была проведена традиционная встреча с представителями СМИ. В этом году она прошла в новом формате.

 
 
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Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию страны. 

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