На стройплощадке по улице Петра Мстиславца произошло ЧП: один из рабочих упал с большой высоты и погиб.

Как сообщил на своей странице Facebook официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, рабочий 1964 года рождения упал с перекрытия во время проведения монтажных работ.

«ЧП случилось 18 апреля около 19 часов. Рабочий подрядной организации упал с перекрытия 8 этажа при проведении монтажных работ. УСК по г. Минску совместно с экспертами из УГКСЭ был проведен осмотр места происшествия. В рамках проверки назначен ряд экспертных исследований, опрашиваются рабочие, изъята техническая документация, регламентирующая порядок выполнения работ», - сообщил представитель СК.

Проводится доследственная проверка, сообщают в Следственном комитете.