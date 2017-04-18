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Российские ученые нашли замену мельдонию

19.04.2017 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Российские ученые нашли замену мельдонию

8uh.ru

Глава Федерального медико-биологическогог агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, что ученые нашло замену мельдонию.

Он уточнил, что речь идет о нескольких препаратах, сообщает РИА Новости.

Они не относятся к запрещенным и работают в разы лучше, чем мельдоний. "Поскольку они не запрещены, нам мельдоний уже не актуален, то есть мы про мельдоний можем забыть", — сказал Уйба.

Мельдоний – препарат, предназначенный для поддержания энергетического метаболизма сердца и других органов. В России с 2012 года он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. В результате более десятка известных российских спортсменов были отстранены от соревнований из-за положительных допинг-проб на этот препарат.

 
 
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Глава Федерального медико-биологическогог агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, что ученые нашло замену мельдонию.

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