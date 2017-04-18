

Заказать еврозабор можно для абсолютно любого участка. Эти заборы благодаря своей практичности, отличным внешним качествам и доступной цене уже заняли свою нишу на строительных площадках.





Что такое еврозабор?

Еврозабор — ограждение декоративного характера, выполненное на базе железобетонной конструкции. Стандартные параметры конструкции составляют 2 м ширины и 0,3 — 0,5 м высоты, но опорные столбы могут быть разные в соответствие с желанием заказчика. Какие преимущества у сооружения:

доступность: цена вместе с доставкой и установкой в формате «под ключ» оказывается гораздо более низкой, чем для установки каменных или кирпичных ограждений;

долговечность: конструкция надежна, изготавливается из высококачественного бетона с металлическим армированием, забор прослужит очень много лет;

многообразие вариантов: заказать еврозабор можно в любого цвета и стиля.

Чтобы изготовить забор, в бетонную смесь, используемую для изготовления ж/б панелей, добавляется высокопрочный цемент под маркой 500. Также включается щебень и высококачественный предварительно очищенный песок.

Как устанавливается еврозабор и нужен ли фундамент?





В отличие от каменных и кирпичных сооружений он не требует установки фундамента, что делает монтаж предельно простым и быстрым. Чтобы выполнить установку конструкции, использовать специальную подъемную технику вовсе не нужно. С помощью небольшой бригады (в 3-4 чел.), все устанавливается ручным способом. Установка опорных столбов производится в землю на глубину до 2 м. Их фиксируют и производят бетонирование. В небольшие пазы, расположенные между столбами, проводят установку наборных железобетонных панелей.

Внешняя отделка еврозабора





Когда конструкция уже установлена, штукатурные работы проводить совершенно не нужно. Те швы, что остаются между опорными столбами и панелями, заделывают с использованием стандартной шпатлевки для внешних работ. Также рекомендуется произвести обработку всей поверхности плит с помощью грунтовки глубокого проникновения.

Окрашивание забора производится по желанию заказчика с помощью фасадной акриловой краски. Есть большой выбор цветовых оттенков для придания оригинального и неповторимого внешнего вида. Также окрашивание позволит дополнительно защитить конструкцию от негативного воздействия атмосферных осадков.

Где заказать еврозабор?





В Минске купить еврозабор с доставкой и установкой в Минске можно в компании «Салибр», которая находится на пр-те Партизанском, 168, «Белформо, что расположена по в д. Юзуфово на ул. Молодежной, 23А. Верным решением, чтобы заказать еврозабор, будет обратиться в компании из каталога TAM.BY , менеджеры которых всегда придут на помощь в выборе подходящего варианта забора или ворот.