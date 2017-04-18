Автомобиль в стиле фильма Mad Max, созданный могилевчанином Вадимом Кученковым, выглядит умопомрачительно: агрессивно, мощно, даже устрашающе. Соседка Вадима только головой качает: «Наварил — так наварил! На ней теперь только в Афганистан. Или Сирию. Ни одна пуля не возьмет». Но оружие на машине — муляж, а обшивка — обычное железо. Все это превратило старушку-«Волгу» в потрясающий шоу-кар из постапокалиптического мира. В эти выходные у машины «Безумный Марк» — первый выход в свет: он поедет на автобои на «Линию Сталина».

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«Пап, давай такую сделаем!»

— Идею подбросил сын Марк — он увлекся игрой на компьютере, где нужно было на машине давить зомби. За успешное прохождение давали виртуальные деньги, на которые можно было прокачивать машину: покупать броню, оружие. Он как-то сказал: «Давай себе такую сделаем!», — рассказывает Вадим историю создания машины. — Мне идея понравилась, а тут и «Волга» подвернулась «за недорого» — почти бесплатно.

Окончательная задумка сформировалась, когда Вадим посмотрел боевик «Безумный Макс: дорога ярости». Автомастер изначально решил, что машина будет работать исключительно фотозоной — шоу-каром на мероприятиях. Да и прорекламировать себя таким образом тоже будет неплохо, подумал Вадим и взялся за работу.

На машину он в итоге потратил полтора года — работал по несколько часов в день в свободное время.

— Если бы делал одним махом, каждый день, то, наверное, и кредит в банке пришлось бы брать!, — смеется могилевчанин.





Четыре листа железа, четыре катушки проволоки для сварки, сколько-то метров квадратной трубы для каркаса — то, что нужно было купить сразу. По мелочам помогали друзья. Они, к слову, замысел Вадима сразу не оценили.

— С самого начала, когда только разрезал капот и вставил трубы, восторгов не было. Друзья думали, что получится какой-то корч. Но я сказал: «Я знаю, что делаю», — говорит автомастер.

Когда машина стала преображаться и Вадим начал выкладывать фото процесса переделки в соцсети, у друзей вспыхнул энтузиазм: «Давай поможем!». Помогали материалами, советами, работой. Вращающиеся фальшивые пулеметы, например, сделали знакомые после того, как был готов капот: сварили, отдали — «на, крепи». Но они пролежали несколько месяцев, пока Вадим приварил их корпусу. И после этого «лепка» машины пошла как по маслу.

«Волга» + донор = «Безумный Марк»





Из «родного» у 43-летней старушки-«Волги» остался разве что каркас, который кое-где подлатали. У машины-донора ГАЗ-3110 — Вадим также купил ее за небольшие деньги — позаимствовали передний мост, «начинку»: генератор, карбюратор, свечи, провода, бобины. А еще — передние двери с утопленными ручками.

— У ГАЗ-24 ручки были, как в холодильнике, они торчали и смотрелись бы не комильфо, — показывает могилевчанин исправно работающий механизм.





— «Двадцать четвертая» идеальна для переделки в стилистике «Безумного Макса» из-за своей изначально брутальной формы, четких, прямых линий, — считает Вадим.

Из-за этого легче было делать каркас и крепить на него куски металла. В итоге машина стала выглядеть довольно устрашающе, а сзади и вовсе походить на броневик.





Такой вид машина получила в процессе переделки — никаких зарисовок Вадим заранее не делал, схем не рисовал:

— Я попытался что-то намалевать, но не получилось. Да и делать по рисунку тоже не вышло. В итоге было так: приварил — понравилось — оставил. Не понравилось — убрал — переделал. Например, окна не сразу такими получились: хотел сделать их зарешеченными, но выглядело это не очень.





Листы металла мужчина покупал сразу в распиле, так как с болгаркой пока работает не ювелирно. Семь раз отмерил — на заводе один раз отрезали: получилось идеально. Сварочные работы хлопот не доставили, говорит автор «Безумного Марка». А вот чтобы заменить задний мост в «Волге» и вкатить на ее место более узкую «спарку» от «Газели», пришлось потрудиться. Но мужчины справились. Для этого усилили переднюю подвеску: без этого потяжелевшая машина при торможении просто ложилась на передние колеса и резала резину.

От донорского ГАЗ-3110 остался кузов. Вадим решил не сдавать его на металлолом — жалко. Останки авто покрасили в кислотно-салатовый цвет и поставили во дворе за домом. «Теперь это наша клумба. Летом будет очень красиво цвести», — улыбается жена Вадима Виктория.

«Бал Наташи Ростовой» для «Волги»

В ближайшие выходные у «Безумного Марка» — первый выход в свет. Машина поедет на автобои на выживание в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» в Минском районе. Для переделанной «Волги» это то же, что первый бал для Наташи Ростовой, — машину вживую до сих пор видели разве что друзья Вадима и соседи.





— Пару раз ее выгоняли из гаража, по улице немного прокатились, проверили, все ли в порядке. Соседи первый раз, конечно, спрашивали — что это и зачем. Я отвечал: «Так надо. Потом увидите», — смеется Вадим и говорит, что все при виде машины сразу начинают фотографировать и фотографироваться.

На автобои «Безумный Марк» поедет на лафете. Своим ходом машина, может, и доедет, пусть и не очень быстро, но выезд на дороги общего пользования ей запрещен из-за отсутствия документов. Вадим смеется: «Я бы хотел увидеть реакцию сотрудников ГАИ, привези я эту машину на техосмотр».















«Безумный Марк» будет служить фотозоной. С собой Вадим с женой повезут также сувениры для победителя с изображением машины: «Надеемся, ему будет приятно их получить — такая машина ведь единственная в стране».

Для фотосессии на автобоях на капот прикрепят также череп с ирокезом из гильз.

«Такой скромный молодой человек, а машина — с пулеметами»

Проект «Безумный Марк» отправился завоевывать награды на школьном конкурсе Кученкова-младшего, который, по сути, стал идейным вдохновителем.

— Конкурс называется «Книжка-малышка». Смысл его в том, чтобы показать, что папа не забросил ребенка, а занимается с ним, общается, развивает его, — объясняет Виктория Кученкова. — Мы составили книгу — большую, красочную — о создании этой машины.





Поучаствовать в конкурсе попросила учительница Марка после того, как увидела в интернете фотографии Вадима с машиной.

— Причем я пришел в класс, а она говорит: «Казалось, вы такой тихий, спокойный, стеснительный молодой человек. Я даже не подозревала, что у вас машина с пулеметами», — хохочет автомастер. — А потом вышел материал про «Валлинтина» . «Ну все, теперь точно нужно в конкурсе участвовать», — сказала она при следующей встрече.





7-летний сын Марк с друзьями из гаража отца не вылезает: облепят машину, распределят, кто — за «пулеметом», кто — за рулем, сколько «врагов» нужно убить — и давай «мочить». Но и помогать отцу школьник не забывает. Например, чистил с помощью дрели и ершика металлическую обшивку.

Маленькая дочь Злата из-за руля «Безумного Марка» тоже не вылезает, стоит ей только притопать в гараж — и девчонка «рулит» без остановки.

«Ехать к соседям страшновато»

Вадим говорит, что в июне в Польше пройдет фестиваль в стилистике «Безумного Макса». Что-то подобное проходит и в Германии. Большая тематическая выставка автомобилей «из постапокалипсиса» вскоре пройдет в Днепропетровске, но ехать туда Кученковы опасаются.

— Документы на машину — «Волгу» — есть, но как проезжать границу? Страшновато. А еще страшнее — ехать потом до места выставки и обратно. Да еще с детьми. Мало ли что, — пожимает плечами Вадим. — Наверное, нас просто не пустят.





Вадим уверен: «Безумный Марк» — точно не последний его проект. Молодой человек хочет переделать в такой же стилистике мотоцикл. Одна проблема — материал.

— Много подходящего материала есть у «Могилеввторчермета». И вот валяется у них какая-нибудь железяка, им ненужная, а я вижу в ней будущий проект, но купить ее у них я не смогу. Так что пока выручают друзья, — говорит автомастер.

Вадим собирается еще сделает небольшой апгрейд машины: поменяет передние покрышки, покрасит диски, сделает глушитель «посерьезнее», украсит салон тематическими деталями — например, прикрепит в центр руля череп — для большего соответствия фильму. «Безумному Максу». И обязательно покроет машину лаком, но уже появившуюся кое-где ржавчину зачищать не будет, чтобы машина не стала «гламурной».