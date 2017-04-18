Кризисные явления в экономике в последние два года привели к ухудшению материального положения населения и, как следствие, росту бедности в стране, пишет журнал Минфина «Финансы, Учёт, Аудит». За 2015−2016 годы число малообеспеченных белорусов выросло почти на 25% и достигло 542 тысяч человек (5,7% от общего числа населения Беларуси), следует из выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, проведенного Белстатом.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Впрочем, нынешний уровень ниже, чем в кризисном 2011-м и существенно лучше, чем в конце 1990-х — начале «нулевых», когда малоимущим было около 40% населения республики.

К малообеспеченным в Беларуси относятся граждане с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ). Его величина в среднем на душу населения в 2016 году составила 173,1 рубля в месяц (87,4 доллара в эквиваленте).

Помимо роста числа малоимущих, за два года в 1,8 раза выросла доля граждан, живущих на грани бедности. К этой категории относятся те, кто располагает суммой на члена семьи не более 120% БПМ (в минувшем году — не более 207,7 рубля). Доля таких граждан по итогам 2016 года достигла 6,2% от общего числа населения (в 2014-м — 3,3%), что является самым высоким уровнем с 2010 года.

Всего же, по данным Белстата, в 2016 году больше всего белорусов (43,7% от общего количества) располагали суммой на члена семьи от одного до двух бюджетов прожиточного минимума (от 173,1 до 346,2 рубля). В 2015 году таких было 38,7%, а в 2014-м — 33,8%. В свою очередь, среднедушевые доходы в размере более трех БПМ (свыше 519,3 рубля) имели лишь 19% жителей страны, а их доля по сравнению с 2015 годом сократилась на 20%.

Однако если посмотреть на динамику за последние 20 лет, то ситуация выглядит довольно позитивно, ведь доля малоимущего населения за этот период сократилась более чем в 7 раз (см. рис.). В 2000 году за чертой бедности находилось около 4 миллионов жителей страны, или 42% от общей численности населения. При этом в городах и городских поселках малоимущих было около 38%, а в сельских населенных пунктах — 51% (т.е. бедным был каждый второй сельский житель). Хуже всего было положение в Гродненской, Брестской и Витебской областях, где к числу малообеспеченных относилась почти половина жителей этих регионов. В столице показатель составлял 22%, что ниже сегодняшнего уровня в 15 раз.





Однако уже к 2005 году число бедных в целом по республике удалось снизить в 3,3 раза — до 1,2 миллиона человек (12,7%). Следующая пятилетка также оказалось успешной. К 2010 году количество малоимущих сократилось еще в 2,5 раза и составило 468 тысяч (5,2%), причем в Минске показатель снизился до 1%, что остается историческим минимумом.

Однако период десятилетнего благополучия (и, как следствие, снижения уровня бедности в стране) прервал внутренний валютный кризис 2011 года. В результате трехкратной девальвации белорусского рубля и роста цен существенно ухудшилось материальное положение белорусов, а число малообеспеченных выросло в 1,4 раза, превысив 650 тысяч человек.

Впрочем, за последующие три года, которые сопровождались взрывным ростом доходов населения (на фоне стагнации в экономике и увеличения внешнего долга), удалось не только вернуться на докризисный уровень, но и превзойти его. В результате в 2014 году был достигнут самый низкий в суверенной истории Беларуси показатель бедности — 432 тысячи (4,8%).

Но закрепиться на нем не удалось. В последние два года наблюдается рост числа малоимущих. И хотя ситуация лучше, чем пять лет назад, тенденция не может не настораживать. Ведь в отличие от 2011 года, это происходит на фоне рецессии в экономике, падения экспорта и ухудшения ситуации на рынке труда ( рост безработицы ), особенно в регионах. Сокращение ВВП Беларуси за 2015−2016 годы в сопоставимых ценах составило 6,4%. За этот же период доходы граждан в реальном выражении (т.е. с учетом инфляции) сократились в среднем по стране на 13,2%, в том числе заработная плата — на 6,3%, пенсии — на 9,5%. Столь негативной динамики в белорусской экономике не наблюдалось с середины 1990-х годов. Хотя темпы падения ВВП и денежных доходов тогда, конечно, были существенно выше.

Отметим, что в городах и поселках городского типа доля населения, живущего за чертой бедности, за последние два года увеличилась на 13,5% и составила 4,2%. В сельских населенных пунктах удельный вес таких жителей вырос более чем на четверть (26,6%) и достиг 10%. Это максимальный показатель с 2011 года (тогда их насчитывалось 11,5%).

Рост бедности наблюдается во всех регионах страны. Меньше всего малоимущих по-прежнему живет в Минске, где, несмотря на рост за минувший год в 1,4 раза, показатель остается на уровне статистической погрешности (1,4%). Больше всего граждан за чертой бедности проживает в Брестской области (8,1%). К слову, на протяжении 2012−2015 годов по этому показателю лидировала Гомельская область.

Нынешнюю ситуацию осложняет необходимость обслуживания и погашения довольно существенно возросшего за последние годы государственного долга. В результате уменьшаются возможности бюджета поддерживать существующие социальные обязательства (повышение заработной платы в бюджетной сфере и пенсий).

Кроме того, одним из условий международных кредиторов Беларуси является ликвидация перекрестного субсидирования, что предполагает в ближайшие годы доведение тарифов для населения на услуги ЖКХ и транспорта до 100-процентного уровня возмещения затрат. Это подразумевает и рост данных услуг, а также увеличение их доли в структуре потребительских расходов населения.