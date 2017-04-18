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Серена Уильямс объявила о беременности
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала в снэпчате о том, что находится на 20-й неделе беременности.
Уильямс является одной из величайших теннисисток в истории. Американка выиграла 23 турнира «Большого шлема», становилась олимпийской чемпионкой.
В конце года Серена Уильямс обручилась с основателем Reddit Алексисом Оганяном.
Отметим, что, несмотря на пропуск нескольких турниров, в конце недели 35-летняя американка вновь станет первой ракеткой мира.
Титульное фото: Eurosport.
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Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала в снэпчате о том, что находится на 20-й неделе беременности.
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