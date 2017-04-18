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Суд ООН частично удовлетворил иск Украины против России
19.04.2017 20:03 — Разное | Ежедневник
hyser.com.ua
Международный суд ООН сегодня огласил постановление, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России.
Временные предупредительные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность в Крыму образования на украинском языке.
Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд ООН решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер. Пока не известно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела «Украина против России» по существу. Об этом будут сообщено за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.
Об этом Порошенко заявил журналистам после переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сегодня в Лондоне.
«Я думаю, что это очень многообещающе сегодня решение в Гааге, когда в отношении обеих судебных исков судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге», - сказал он.
«Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков», - добавил президент.
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Международный суд ООН сегодня огласил постановление, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении...
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