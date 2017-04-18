



Спрос на экспедиторские услуги постоянно растет, а высшие учебные заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить растущий спрос на рынке труда в сфере логистики.

Что в такой ситуации должен предпринимать бизнес? AsstrA Associated Traffic AG нашла свое решение: не ждать изменений в системе образования, а реально инвестировать в будущие поколения через поддержку стартапов и обучение молодых специалистов, проходящих путь «от ученика до джедая».

Перечень ВУЗов, выпускающих дипломированных экспедиторов, очень мал. Здесь важно понимать разницу между менеджером по логистике и экспедитором. Менеджеры заказывают транспортировку, а экспедиторы занимаются ее непосредственной организацией. Компания AsstrA инвестирует в подготовку будущих экспедиторов, которые не могут получить соответствующее образование в университете.

«Когда мы отбираем потенциальных сотрудников без опыта работы, наше внимание привлекают такие соискатели, которые владеют иностранными языками, интересуются международными перевозками и хотят построить карьеру в международной корпорации. Нам интересны активные, приветливые, открытые молодые люди, которые легко адаптируются к изменениям», - рассказывает Александра Пакуш, менеджер по персоналу в Варшавском офисе холдинга AsstrA.

За 2016 и первый квартал 2017 года AsstrA подготовила 40 оперативных специалистов по организации международных перевозок в офисах в Германии, Италии, Польше, Чехии, Литве, Беларуси, Украине, России, Казахстане, Турции, Азербайджане и Китае.





Молодые специалисты проходят обучение, которое включает как традиционные, так и инновационные методики. AsstrA снабжает учеников электронными книгами, специально разработанными по заказу нашей компании, и предоставляет доступ к целой электронной библиотеке. В этой библиотеке молодые сотрудники найдут не только специальную обучающую литературу, но и мировые бестселлеры. Кроме того, наша компания устраивает семинары, проводит учебные видеокурсы и поощряет самообразование. В прошлом году AsstrA была номинирована на премию «HR бренд 2016 года» в области управления персоналом.

«Его резюме нашел охранник»

Как правило, наниматели предпочитают искать опытных специалистов и инвестировать в их дальнейшую подготовку. Но AsstrA выбрала другой путь. Наша компания активно инвестирует в подготовку молодых специалистов, студентов без опыта работы. И это не пустые слова. Четыре года назад охранник одного из офисов AsstrA, случайно обнаружил рукописное резюме, оставленное неизвестным студентом на стойке регистрации. Молодой человек по имени Иван Филиппов просто принес свои документы и оставил их на стойке, не сказав ни слова. Резюме пролежало на столе вместе с другими бумагами несколько недель, до тех пор пока один из руководителей польского офиса не нашел его. Резюме понравилось руководителю, и он пригласил студента на собеседование.

Иван начал работать в AsstrA в 2013 г. в возрасте 23 лет, не имея абсолютно никакого опыта работы в сфере логистики. В нашей компании он прошел обучение «с нуля» и освоил профессию экспедитора. И вот через три года он возглавил отдел AsstrA по Скандинавии и Финляндии. Этому удивительному карьерному росту поспособствовала внедренная в AsstrA сильная внутрикорпоративная система развития и мотивации.

«С первых дней работы Иван показал свое сильное желание и стремление создать что-то новое и стать лучшим не только в AsstrA, но и вообще на всем рынке. Благодаря его усердию наша компания вышла на новый рынок. Он проявил храбрость и уверенность, не боялся защищать свои идеи перед акционерами компании и никогда не сдавался. Иван выиграл внутренний конкурс на должность главы отдела благодаря лучшему плану развития бизнеса. И знаете что? Иван уже не раз получал награды за свои высокие результаты в AsstrA», - говорит А. Пакуш.

Студенты выбрали AsstrA из-за дружеской атмосферы

Опрос показал, что 76% молодых специалистов, прошедших обучение в AsstrA в этом году, выбрали нашу компанию из-за дружелюбной атмосферы, которую они ощутили во время собеседования и в процессе общения с другими сотрудниками компании.

«В первую очередь меня поразило, насколько хорошо структурирован и активен сайт AsstrA по сравнению с сайтами других логистических компаний, которых я рассматривала в качестве потенциального работодателя. Когда я пришла в офис AsstrA, меня окружила атмосфера дружелюбия и поддержки: люди были приветливы, разговорчивы и добры ко мне. Тогда я подумала, что это именно то рабочее место, куда я хочу приходить каждый день», - вспоминает Кристина Коломацкая, новый ассистент экспедитора в отделе Германии.

Кристина рассказала нам, что за первый месяц работы она поняла, как сильно отличается работа экспедитора в теории от реальности.

«Экспедитор должен обладать сверх-коммуникативными навыками, уметь налаживать контакт с другими людьми, работать в команде и всегда оставаться вежливым и человечным по отношению к другим», - подчеркивает Кристина.

Еще один молодой экспедитор, Даниэль Хайдук, говорит, что он выбрал AsstrA в качестве работодателя благодаря известному имени компании и новейшим технологиям, которые применяются в AsstrA.

«В эпоху активного научно-технического развития международным корпорациям важно внедрять инновационные технологии в бизнес и привлекать профессионалов, которые эффективно и оперативно используют такие технологии. Именно поэтому я выбрал AsstrA – я хотел, чтобы у меня была возможность видеть свое личностное развитие и ощущать свой вклад в успех компании. Кроме того, AsstrA хорошо известна проверенными методиками и практиками в организации международных перевозок», - говорит Д. Хайдук.

Жиль Жеорис, новый ассистент во французском отделе AsstrA, пришел в компанию, чтобы попрактиковаться и улучшить свои языковые навыки, а также чтобы узнать все о транспортном секторе. Жиль признается, что AsstrA – лучший наставник в этой области.

«Я хотел полностью освоить работу в качестве ассистента экспедитора и получить полное представление о том, как работает такая крупная компания в целом и ее подразделения в частности», - говорит Ж. Жеорис.

Почему нужно инвестировать в стартапы

Крупные экспедиторские компании, которые сегодня известны во всем мире, в ближайшем будущем рискуют потерять существенную долю рынка, если не будут использовать современные технологии. Вот почему AsstrA начала инвестировать в стартапы, которые в скором времени станут неотъемлемой частью логистической сферы. Первый шаг в этом направлении уже сделан: AsstrA является одним из спонсоров международного проекта «Futurepreneurs», проходящего в Литве. Цель проекта – поиск новых современных решений для различных отраслей бизнеса.