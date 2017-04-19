«Пока молодежи отказывают в работе из-за отсутствия опыта, опытных работников не берут из-за возраста», — жаловались безработные на общегородской ярмарке вакансий, которая сегодня прошла во Дворце железнодорожников. Ее посетили больше 5 тысяч человек. FINANCE.TUT.BY выяснил, какую работу и на какую зарплату предлагали наниматели.





«Работу нужно искать по восемь часов в день, а не ждать, пока ее дадут»

В холле Дворца железнодорожников — как в базарный день. На двух этажах толпятся безработные, ведут собеседования наниматели, работают секции с оптимистичными названиями вроде «Обучение — курс на успех!» или «Диалог — доверие — действие. Зона активной политики занятости».





— Я — слесарь механосборочных работ, — представляется Андрей. — Не работаю с 2015 года, а до этого отработал десять лет на заводе. Профессия у меня востребованная, но уже не так хорошо оплачиваемая, как лет пять назад. Состою на учете в центре занятости. Выдают направления, но на местах мне отказывают: либо из-за нехватки опыта, либо потому, что уже взяли человека. Уж поверьте, если бы я нашел работу, сюда бы просто так не поехал!

Андрей попадает под описание типичного минского безработного: 76,3% из них — это мужчины, 73,6% раньше трудились по рабочей профессии. Андрей на большие деньги не претендует: «учитывая, что родители живы и могут помочь, хотел бы зарплату в 450−500 рублей».

На ярмарке Андрей толком еще не осмотрелся: только и успел, что захватить газету с многообещающим названием «Принимаем на работу». Его товарищ Арсений уже уходит ни с чем: вакансий по своей специальности — сборщик обуви — он не нашел.





На ярмарке в этот раз — больше 90 предприятий. Определиться сложно. В секции «Самоопределение — поиск себя» подсаживаемся за столик к психологу-профориентологу Ирине Литвиной.

— Очень много человек обратилось! — вздыхает специалист. — Вот, например, приходила женщина, главный бухгалтер, получает 300 рублей. Естественно, она недовольна своей зарплатой. Я ей посоветовала доработать до конца контракта и не продлять его — или расширить свои услуги так, чтобы главный бухгалтер получал достойную зарплату. Или вот, девочку отправляют в Заславль работать, она сомневается: «Ехать ли?» Но если есть работа, я советую работать. Какая бы не была зарплата. Легче с тех денег, которые предлагают сейчас, перейти на большие, чем остаться вообще без зарплаты.

Для тех, кто пришел на ярмарку вакансий, у Ирины Литвиной два совета: работу нужно искать по восемь часов в день, а не ждать, пока ее предоставит центр занятости. И определить для себя, чем хочется заниматься.

— У большинства здесь спроси: «Кем хочешь быть?». Ответят: «Не знаю».





Музыка во Дворце железнодорожников прерывается рассказами: то «Амкодор» ищет работников с активной жизненной позицией, то «Милавица» напоминает о том, что с ее продукцией знакомы все белорусы.





Вакансии ММЗ имени С.И.Вавилова и отеля Marriott

Какие же вакансии, а главное, зарплаты предлагают соискателям? ММЗ имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» возьмет на работу инженера-электроника на зарплату от 700 рублей и слесаря-инструментальщика на такую же получку. «Интеграл» ищет слесаря-ремонтника на зарплату от 550 рублей, фрезеровщика на 800−900 рублей, токаря на 750−850 рублей, шлифовщика на 800−900 рублей, слесаря-инструментальщика на 700−750 рублей, монтажника сантехсистем и оборудования — от 450 рублей, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования — от 450 рублей. Несмотря на солидные зарплаты и очередь из соискателей, у представителя «Интеграла» выписаны только четыре фамилии с телефонами:

— Я больше для себя отметил четырех человек. Если сами не придут в отдел кадров, позвоню и уточню, ждать ли их. У них разряд и опыт есть, — объясняет работодатель. — А многие, кто спрашивает о вакансиях, были уволены по статье, их однозначно отдел кадров не возьмет. С рабочими профессиями сейчас тяжело: сами видите, техникум закончить — это больше не престижно, нужно иметь семь высших образований. А зарплаты у нас высокие, потому что разряды требуются пятый и шестой. У меня два шлифовщика стоят: одному 53 года, а второму — 67 лет. Уже несколько десятков лет работают, если поставь кого-то вместо них, то будет брак. Вот такие люди нужны, с опытом, но их не найти.





На «Амкодор-Белвар» тоже хватает вакансий: инженер по организации и нормированию труда — 600 рублей, замглавного технолога — 800 рублей, замначальника цеха — 750 рублей, столяр — 500 рублей, токарь — 700 рублей.

— Отбираем людей согласно трудовой: если есть запись о длительным периоде работы, нет увольнений по статьям, то можно приглашать на собеседование. Рабочие специальности считаются самыми востребованными, но контингент на ярмарке разный, — рассказывают представители «Амкодор».

А на предприятии «Атлант» посетители больше всего спрашивают о вакансии грузчика: обещают, что от будет зарабатывать 600 рублей.

— Правда, мы грузчиков уже набрали. Объявление в пятницу распечатали, поменять не успели, — признаются представители компании.





Компания «Милавица» ищет швей, средняя зарплата — от 700 рублей. На предприяти хотят набрать 50 человек, записали пока что конакты трех человек:

— Производственные мощности у нас растут, за полгода набрали 200 швей, — рассказывает начальник отдела по работе с персоналом Наталья Березнякова. — Передовики получают около 1000 рублей и даже больше. Естественно, чтобы достичь такой зарплаты, надо освоить наш продукт.

Без ажиотажа у стендов поликлиник: вакансии есть, вот только безработных с медобразованием не так много.

— Врач у нас в среднем получает 500−600 рублей, все зависит от стажа и категории. Средний медперсонал — от 350 рублей, — говорит специалист по кадрам Анна из 34-ой центральной районной клинической поликлиники, которая все еще не записала контакты ни одного врача на ярмарке вакансий.





Зато многолюдно у стенда службы доставки Menu.by, где ищут курьеров.

— Мы платим 4 рубля за один заказ, сюда входит и бензин, и время курьера. За неделю получается 300−400 рублей чистыми. График гибкий. У нас больше ста курьеров, ищем еще столько же: курьеров много не бывает! Интерес у людей есть: принесли 300 листовок, 200 уже раздали. Но молодежи мало: тех, у кого есть автомобиль и кто готов зарабатывать.

Рядом с табличкой «Студенческое лето 2017» сеть универсамов «Рублевский» приглашает на работу заведующих отделами с зарплатой от 665 рублей, заместителей заведующих отделами — от 635 рублей, администраторов — от 760 рублей, контролеров-кассиров — от 550 до 825 рублей, продавцов — от 480 до 720 рублей, укладчиков-упаковщиков — от 400 рублей, грузчиков — от 500 рублей и уборщиков — от 410 рублей. Компания «ОМА» ищет кладовщика с зарплатой от 500 рублей: место работы — поселок «Привольный», зато есть до работы можно добрать служебным транспортом. Грузчику в «ОМА» обещают платить от 550 рублей, а рабочему по комплексному обслуживанию зданий — от 500 рублей.





На ярмарке вакансий искали работников и в отель Marriott.

— Вышли с такими вакансиями, как кухонный рабочий, официант, банкетный официант. Средняя заработная плата — 500 рублей, но у нас бонус — бесплатное питание, форма, — объясняет hr-менеджер отеля Marriott Инесса Бружанец. — Желающих много, но квалификация… Для официантов требование — английский язык. Но искать таких специалистов на ярмарках все-таки эффективно.

Молодых не берут из-за отсутствия опыта, опытных — из-за возраста





Почти каждый пятый безработный — 18,9%, по статистике, — те, кому еще не исполнилось 30 лет. Для молодежи на ярмарке вакансий работала специальные секции «Первый шаг в карьере» и «Креативные вакансии».

— Зарплаты разные: и 300, и 600, и 800 рублей, — описывает Римма Епур, генеральный директор «Молодежной социальной службы». — С этого стартуют. Чтобы вы понимали, креативные вакансии — это вакансии, к которым нужен индивидуальный подход. Найдем десять человек на ярмарке, уже будем довольны.





Оформление секций — креативное: на бельевой веревке на прищепках висят черно-белые карточки с цитатами, которые должны мотивировать молодых безработных. «Мечты не работают, пока не работаешь ты» или «Когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов, они начнут сбываться». Воплощать мечты здесь предлагают, например, помощнику-секретарю в компании «Бизнес-развитие» с зарплатой от 300 рублей или товароведу-оценщику в ломбарде от 400 рублей. Есть вакансии в парке активного отдыха «067»: офис-менеджер — от 470 рублей, менеджер по продажам — от 600 рублей, инструктор — от 500 рублей.

— Ищу распределение после вуза, — рассказывает Виктория, которую держит за руку молодой человек. — Университет дал возможность самим найти место, чтобы в Минске остаться, потому что они предлагают работу даже не в Минской области. Я инженер-энергетик, на ярмарке мало вакансий для меня. А даже если что-то подходит, то опыт работы нужен. Если не найду место, то распределюсь в вуз.

Три выпускницы мехмата БГУ тоже пришли на ярмарку в поисках распределения.

— В заявках от университета и зарплата низкая, и город не Минск, — смеются девушки. — Ничего не насмотрели, везде опыт работы нужен. Если не найдем работу, то пойдем в магистратуру, чтобы еще год работу искать.

Но пока молодежи отказывают из-за отсутствия опыта, опытных работников не берут из-за возраста, рассказывают соискатели.





— Я зашла посмотреть, как на ярмарке все организовано, — делится Наталья. — Тут вакансии официантов и продавцов, это немного не мое. Но без работы же нельзя, за тунеядство накажут. Хотела бы зарплату от 500 до 700 рублей. Скажу, что есть негласное ограничение по возрасту. В вакансиях такого не говорят, но когда просматривают резюме, тем, кто постарше, отказывают.

Еще одна женщина с трудом сдерживает слезы:

— Ничего не нашла. У меня очень много ограничений по здоровью, и меня никуда не берут, — говорит Светлана. — У меня группа инвалидности была, в прошлом году ее сняли. Последнее место трудоустройства — тракторный завод, распределитель работ. Сейчас придется идти сторожем каким-нибудь, гардеробщиком. Но гардеробщик на полставки, на 100 рублей… Я больше потрачу на проезд.

— Я минут 20 искал вакансии — ничего не нашел, — жалуется Павел с инженерной специальностью. — Работа есть только для курьеров и главных бухгалтеров! Только кто за 200−300 рублей пойдет? Я по договору подряда получаю 60 рублей в день. Хотел найти здесь постоянную работу, а смысл?..





— Нашел одну вакансию, экономист второй категориии с зарплатой в 432 рубля, — рассказывает некогда ведущий экономист Юрий Николаевич. — Я согласен был бы на 500 рублей, а так буду думать, идти или нет. Без работы уже восемь месяцев, не продлили контракт. Состою в центр занятости своего района, и мне с двумя высшими образованиями предлагают общественные работы.

— Успеете ли найти работу до 1 мая? — интересуемся у безработного Андрея, слесаря механосборочных работ.

— Вряд ли, — улыбается тот.





Как рассказала Татьяна Кудевич, зампредседателя комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, общегородскую ярмарку вакансий посетило более пяти тысяч человек — то есть приблизительно столько же, сколько и в прошлом году.

— На ярмарке были представлены вакансии организаций таких сфер деятельности, как промышленность, строительство, торговля и общественное питание, гостиничный бизнес и так далее. В ярмарке вакансий приняло участие более 90 организаций города, средняя зарплата по вакансиям — 450 — 500 рублей.