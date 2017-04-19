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Красивейшей женщиной на планете снова назвали Джулию Робертс

19.04.2017 20:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 апр — Sputnik. Американский журнал People объявил самой красивой женщиной мира в 2017-м голливудскую диву Джулию Робертс, издание сделало соответствующее заявление в среду.

Популярный журнал регулярно присуждает звание красивейших мужчины и женщины уже много лет. Есть у премии и рекордсмены — например, Робертс признали самой красивой женщиной в мире уже в пятый раз.

Впервые актрису Робертс называли красивейшей еще в 1991 году — кинодиве тогда было 23 года, а она прославилась благодаря фильму "Красотка", где играла проститутку.

Кроме того, что Робертс пять раз признавали самой красивой женщиной мира, актриса 12 раз возглавляла список "красивейших людей планеты" по версии того же издания People.

В минувшем году красивейшей женщиной признавали 47-летнюю актрису Дженнифер Энистон. Главным мужчиной-красавцем и секс-символом в прошлый раз журнал People признавал актера Дуэйна "Скалу" Джонсона.

 
Теги: Минск
 
 
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Голливудской суперзвезде 49 лет, ее признали главной красоткой в рекордный пятый раз.

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