История спасения голубя, запечатленная на видео, к сожалению, завершилась печально, передает The Daily Mail . Женщина действовала по всем правилам: делала искусственное дыхание и массаж сердца. Однако, судя по всему, птица была уже мертва. Ее голова безжизненно свисала с рук небезразличной прохожей.

Видео вызвало разную реакцию пользователей. Некоторые смеялись над женщиной, считали ее поведение странным, а другие — поддержали жительницу Глазго и отметили, что такие действия действительно сохранили жизнь многим животным.

Очевидец рассказал изданию, что голубя, запечатленного на видео, позже съела чайка…