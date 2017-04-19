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Спасти голубя: женщина делала искусственное дыхание птице
19.04.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь
История спасения голубя, запечатленная на видео, к сожалению, завершилась печально, передает
Видео вызвало разную реакцию пользователей. Некоторые смеялись над женщиной, считали ее поведение странным, а другие — поддержали жительницу Глазго и отметили, что такие действия действительно сохранили жизнь многим животным.
Очевидец рассказал изданию, что голубя, запечатленного на видео, позже съела чайка…
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Жительница Глазго решила оказать первую помощь голубю, который не подавал признаков жизни. Смотрите на видео, как женщина пыталась реанимировать птицу.
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