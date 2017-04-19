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Спасти голубя: женщина делала искусственное дыхание птице

19.04.2017 20:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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История спасения голубя, запечатленная на видео, к сожалению, завершилась печально, передает The Daily Mail. Женщина действовала по всем правилам: делала искусственное дыхание и массаж сердца. Однако, судя по всему, птица была уже мертва. Ее голова безжизненно свисала с рук небезразличной прохожей.

Спасти голубя: женщина делала искусственное дыхание птице
© YouTube / МЧС Брест
Чудесное спасение кошки в Бресте (видео)

Видео вызвало разную реакцию пользователей. Некоторые смеялись над женщиной, считали ее поведение странным, а другие — поддержали жительницу Глазго и отметили, что такие действия действительно сохранили жизнь многим животным.

Очевидец рассказал изданию, что голубя, запечатленного на видео, позже съела чайка…

 
Теги: Брест
 
 
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Жительница Глазго решила оказать первую помощь голубю, который не подавал признаков жизни. Смотрите на видео, как женщина пыталась реанимировать птицу.

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