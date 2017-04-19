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Новая жизнь для девочек из детских домов: благотворительная фотовыставка - помочь может каждый
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Что определяет успех человека? Не деньги, не статус.
А щедрость, способность отдавать. Когда ресурсов (это не только деньги, но и, в первую очередь, энергия, время, силы) столько, что ими хочется делиться.
Участницы «Леди Босс — 2017» готовы делиться — и делают это творчески!
В этом году мы пригласим всех, кто умеет ценить красоту фотографии и души, на благотворительную акцию-фотовыставку.
Кому пойдут вырученные во время акции средства?
Собранные денежных средства пойдут на организацию летнего тура для девочек из детских домов и социальных приютов Беларуси.
Активные, талантливые, целеустремленные девочки старшего школьного возраста, которые не могут получить поддержку семьи, отправятся в лагерь на базе «Ислочь-парка», где каждый день с ними будут заниматься психологи, преподаватели творческих дисциплин, а также — стилисты-имиджмейкеры, которые помогут девочкам почувствовать себя юными леди.
Акция и сбор средств пройдут 30 мая в галерее TUT.BY, подробная информация о мероприятии и реквизиты появятся на LADY.
Вот как это было в прошлом году: «
Кто сделает это?
Модели, которые станут героинями фотовыставки, — участницы «Леди Босс — 2017». В этом году они представят три образа — босс, суперзвезда и пинап. С первым — ясно, наверняка каждая из деловых женщин примеряла его на себя в работе. Но вот блеск голливудской звезды и кокетство пинап-див… Посмотрим, как с этим справятся наши леди!
А поможет им команда настоящих профи, которые с радостью подписались на творческий эксперимент, чтобы помочь детям. Вот эти талантливые и красивые люди:
Стилисты
Юлия Терентьева,
Снежана Моцная,
Арина Соколовская,
Татьяна Кныш,
Татьяна Чаевская,
Илона Коновалова,
Елена Скарупо,
Юлия Петруненко,
Екатерина Белевич,
Юлия Богдан,
Ольга Якушева,
Дарья Судьева,
Алёна Корецкая,
Ольга Зеленская,
Елена Мартынова,
Фотографы
Скоро мы расскажем подробнее о девочках, которые отправятся в наш образовательный тур для юных леди, а также дадим явки-пароли по благотворительному вечеру! Следите за новостями в рубрике «Леди Босс» на LADY.TUT.BY!
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Благотворительная акция-фотовыставка пройдет в рамках проекта "Леди Босс - 2017" и приглашает всех, кто ценит красоту во всех её проявлениях.
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