﻿ Новая жизнь для девочек из детских домов: благотворительная фотовыставка - помочь может каждый. 21.by
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Новая жизнь для девочек из детских домов: благотворительная фотовыставка - помочь может каждый

20.04.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

Что определяет успех человека? Не деньги, не статус.

А щедрость, способность отдавать. Когда ресурсов (это не только деньги, но и, в первую очередь, энергия, время, силы) столько, что ими хочется делиться.

Участницы «Леди Босс — 2017» готовы делиться — и делают это творчески!

В этом году мы пригласим всех, кто умеет ценить красоту фотографии и души, на благотворительную акцию-фотовыставку.

Кому пойдут вырученные во время акции средства?

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Собранные денежных средства пойдут на организацию летнего тура для девочек из детских домов и социальных приютов Беларуси.

Активные, талантливые, целеустремленные девочки старшего школьного возраста, которые не могут получить поддержку семьи, отправятся в лагерь на базе «Ислочь-парка», где каждый день с ними будут заниматься психологи, преподаватели творческих дисциплин, а также — стилисты-имиджмейкеры, которые помогут девочкам почувствовать себя юными леди.

Акция и сбор средств пройдут 30 мая в галерее TUT.BY, подробная информация о мероприятии и реквизиты появятся на LADY.

Вот как это было в прошлом году: «Помочь может каждый: благотворительная акция-фотовыставка в помощь Ольге Цекот от «Леди Босс — 2016».

Кто сделает это?

Модели, которые станут героинями фотовыставки, — участницы «Леди Босс — 2017». В этом году они представят три образа — босс, суперзвезда и пинап. С первым — ясно, наверняка каждая из деловых женщин примеряла его на себя в работе. Но вот блеск голливудской звезды и кокетство пинап-див… Посмотрим, как с этим справятся наши леди!


А поможет им команда настоящих профи, которые с радостью подписались на творческий эксперимент, чтобы помочь детям. Вот эти талантливые и красивые люди:

Стилисты

Юлия Терентьева, дипломированный fashion-стилист

Снежана Моцная, имиджмейкер, стилист, выпускница Московского института репутационных технологий «Art & Image»

Арина Соколовская, визажист-стилист

Татьяна Кныш, имидж-консультант, фотостилист

Татьяна Чаевская, имидж-консалтинг и шопинг-сопровождение в Литве и в Италии

Илона Коновалова, стилист-имиджмейкер

Елена Скарупо, стилист, имиджмейкер

Юлия Петруненко, имидж-стилист

Екатерина Белевич, имидж-стилист

Юлия Богдан, стилист

Ольга Якушева, имидж-стилист

Дарья Судьева, стилист

Алёна Корецкая, стилист, имидж-психолог, автор проекта «Преображение 21 день»

Ольга Зеленская, стилист

Елена Мартынова, стилист-имиджмейкер

Фотографы

Андрей Барило

Павел Стриго

Александр Вафик

Инна Волот

Ната Никулина

Виктор Ещенко

Екатерина Суслова

Евгений Короленко

Даниил Анохин

Татьяна Буцневич

Тани Нова

Слава Поталах

Скоро мы расскажем подробнее о девочках, которые отправятся в наш образовательный тур для юных леди, а также дадим явки-пароли по благотворительному вечеру! Следите за новостями в рубрике «Леди Босс» на LADY.TUT.BY!

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Благотворительная акция-фотовыставка пройдет в рамках проекта "Леди Босс - 2017" и приглашает всех, кто ценит красоту во всех её проявлениях.

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