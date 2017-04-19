Генеральный партнёр

LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

Что определяет успех человека? Не деньги, не статус.

А щедрость, способность отдавать. Когда ресурсов (это не только деньги, но и, в первую очередь, энергия, время, силы) столько, что ими хочется делиться.

Участницы «Леди Босс — 2017» готовы делиться — и делают это творчески!

В этом году мы пригласим всех, кто умеет ценить красоту фотографии и души, на благотворительную акцию-фотовыставку.

Кому пойдут вырученные во время акции средства?

Официальный партнёр

Собранные денежных средства пойдут на организацию летнего тура для девочек из детских домов и социальных приютов Беларуси.

Активные, талантливые, целеустремленные девочки старшего школьного возраста, которые не могут получить поддержку семьи, отправятся в лагерь на базе «Ислочь-парка», где каждый день с ними будут заниматься психологи, преподаватели творческих дисциплин, а также — стилисты-имиджмейкеры, которые помогут девочкам почувствовать себя юными леди.

Акция и сбор средств пройдут 30 мая в галерее TUT.BY, подробная информация о мероприятии и реквизиты появятся на LADY.

Вот как это было в прошлом году: « Помочь может каждый: благотворительная акция-фотовыставка в помощь Ольге Цекот от «Леди Босс — 2016 » .

Кто сделает это?

Модели, которые станут героинями фотовыставки, — участницы «Леди Босс — 2017». В этом году они представят три образа — босс, суперзвезда и пинап. С первым — ясно, наверняка каждая из деловых женщин примеряла его на себя в работе. Но вот блеск голливудской звезды и кокетство пинап-див… Посмотрим, как с этим справятся наши леди!





А поможет им команда настоящих профи, которые с радостью подписались на творческий эксперимент, чтобы помочь детям. Вот эти талантливые и красивые люди:

Стилисты

Юлия Терентьева, дипломированный fashion-стилист

Снежана Моцная, имиджмейкер, стилист, выпускница Московского института репутационных технологий «Art & Image»

Арина Соколовская, визажист-стилист

Татьяна Кныш, имидж-консультант , фотостилист

Татьяна Чаевская, имидж-консалтинг и шопинг-сопровождение в Литве и в Италии

Илона Коновалова, стилист-имиджмейкер

Елена Скарупо, стилист, имиджмейкер

Юлия Петруненко, имидж-стилист

Екатерина Белевич, имидж-стилист

Юлия Богдан, стилист

Ольга Якушева, имидж-стилист

Дарья Судьева, стилист

Алёна Корецкая, с тилист, имидж-психолог, автор проекта «Преображение 21 день»

Ольга Зеленская, стилист

Елена Мартынова, стилист-имиджмейкер

Фотографы

Андрей Барило

Павел Стриго

Александр Вафик

Инна Волот

Ната Никулина

Виктор Ещенко

Екатерина Суслова

Евгений Короленко

Даниил Анохин

Татьяна Буцневич

Тани Нова

Слава Поталах

Скоро мы расскажем подробнее о девочках, которые отправятся в наш образовательный тур для юных леди, а также дадим явки-пароли по благотворительному вечеру! Следите за новостями в рубрике «Леди Босс» на LADY.TUT.BY!

Партнёры

Авто партнёр Ювелирный

партнёр Партнёр

площадки Партнёр

площадки Партнёр финала Подарочный

партнёр Яхт-партнёр Принт-партнёр Партнёр

площадки Маркетинговый

партнёр Партнёр Технический партнёр Beauty — партнёр

Генеральный информационный партнёр ТВ партнёр Радио партнёр Портал-партнёр Главный медиапартнёр Главный новостной партнёр

Информационные партнёры