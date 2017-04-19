В беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Александром Кривошеевым известный рок-музыкант, лидер группы "One Hell Thing" Дядя Ваня вспоминал о том, что его мечта о мотоцикле появилась еще в детстве и стала реальностью во время участия артиста в мюзикле "Байкер".

"Тогда начали появляться фильмы на кассетах, и где-то в 1993-95 годах история байкеров в них стала очень модной, но почему-то у нас в переводе этих фильмов байкеров называли рокерами. Сейчас мы играем рок, и, наверное, вот оттуда ноги и растут", — рассказал артист.

Сейчас музыкант ездит на мотоцикле Kawasaki Vulcan с объемом двигателя 1,5 литра, хотя помнит и свой первый мотоцикл. По словам дяди Вани, он был практически таким же, но с меньшим объемом в 1,1 литра. Хотя, вне зависимости от объема "движка", ограничитель скорости должен срабатывать внутри, считает артист.

"Внутренние тормоза это то, что необходимо в первую очередь. У меня есть друзья, которые раньше ездили на спортбайках, сейчас ездят на чопперах. Я хорошо помню фразу одного из них: "После 200 не я контролирую мотоцикл, а он контролирует мою голову". Максимум, что я разгонял на своем мотоцикле, это 180, и здесь мне было уже некомфортно", — рассказал Дядя Ваня.

По мнению артиста, подобная и более высокая скорость мотоцикла возможна на отдельной трассе, подготовленной специально для гонок, желательно прямой, длинной и специально почищенной перед стартом.



© Фото: пресс-служба Следственного комитета СК возбудил уголовное дело по факту гибели мотоциклиста на МКАД

"На немецких автобанах, например, есть ограничение минимальной скорости. Когда мы ездили по Европе, и часть пути мы, естественно, проехали по автобанам Германии, мы выбрали скорость около 140 километров в час, хотя для меня более комфортно было бы в районе 130", — сказал артист.

Музыкант также поделился своим мнением по поводу вновь разгоревшегося с началом байкерского сезона спора о том, допустимо ли мотоциклистам ездить между рядами в потоке движения.

"С одной стороны, это абсолютно нормально. Но должен быть мозг у каждого воителя, будь то автомобилист или мотоциклист. И у того, и у другого есть права, выданные ГАИ. И там, и там это механическое транспортное средство повышенной опасности, которое не может встать как вкопанное. И у обоих должно быть взаимное уважение", — отметил собеседник Sputnik.

Дядя Ваня прокомментировал и несколько резонансных аварий с участием мотоциклистов, произошедших в Беларуси в начале байкерского сезона.

"Тормоз и газ — это, конечно, хорошо. Но самый главный инструмент любого водителя — это мозг и внимание. По правилам, в случае аварии виноват тот, кто едет сзади. Но задача-то в том, чтобы все в итоге остались живы и здоровы", — отметил артист.

При этом, по словам музыканта, возможность мотоциклистов двигаться между полосами может быть вполне удобна всем участникам дорожного движения, но в определенных ситуациях.

"Это не привилегия в передвижении, это может быть сделано для удобства. Если, например, это скоростная трасса, то нечего соваться между машинами, есть ряды и езжай по рядам, это абсолютно нормально. Но когда в городе стоит пробка, вот тогда, если проехать между машинами в стоячем потоке, это не принесет никому никакого вреда, наоборот, только разгрузит поток транспортных средств", — резюмировал музыкант.

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