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ФСБ показала, как задержали брата подозреваемого в теракте в Петербурге
20.04.2017 08:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Сообщается, что при задержании у него была найдена боевая граната РГД-5.
По версии следствия, старший Азимов помогал переправлять деньги, которые были использованы при подготовке взрывов, а также способствовал организации связей с международными террористами.
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Младший Азимов был задержан в минувший понедельник в Подмосковье. По информации ФСБ, именно он готовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В суде Аброр Азимов
Днем 3 апреля между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
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Сотрудники силовых структур задержали Акрама Азимова, старшего брата подозреваемого в организации теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра. Смотрите на видео...
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