Сообщается, что при задержании у него была найдена боевая граната РГД-5.

По версии следствия, старший Азимов помогал переправлять деньги, которые были использованы при подготовке взрывов, а также способствовал организации связей с международными террористами.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Подозреваемый в теракте в метро Петербурга сослался на приказ свыше

Младший Азимов был задержан в минувший понедельник в Подмосковье. По информации ФСБ, именно он готовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В суде Аброр Азимов заявил, что не принимал прямого участия в организации взрыва и не осознавал, что принимает участие в теракте.

Днем 3 апреля между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.