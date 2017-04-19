FINANCE.TUT.BY вместе со специалистами страховой компании « Промтрансинвест » в проекте « На всякий случай » продолжают разбираться в тонкостях страхования. Для тех, кто планирует отправиться в отпуск за рубеж, ведущий специалист отдела страхования Анна Сорока расскажет, как воспользоваться страховкой от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу.

Зачем нужна такая страховка? Такую страховку оформляют для защиты от расходов на оказание медицинской помощи, возникших в результате болезней и несчастных случаев во время поездки за границу. Медуслуги за рубежом недешевы, а шансов почувствовать недомогание в поездке (к примеру, из-за смены режима питания) или получить травму — немало. Туристическая страховка гарантирует оплату вынужденного лечения, транспортных расходов (при необходимости) и медикаментов. К тому же многие страны не выдают визы, если у выезжающего за рубеж нет такого полиса.

На какую помощь я могу рассчитывать, если у меня есть такой полис? Как правило, стандартный договор возмещает расходы по оказанию следующих услуг: амбулаторное лечение (консультации);

лечение в больнице (палата, питание, консультации специалистов);

вынужденные операции;

использование медицинского оборудования;

лабораторные диагностики и исследования;

оплата анестезии, лекарств и перевязочных материалов;

медицинская эвакуация и репатриация тела в случае смерти.

помощь стоматолога. Но существуют определенные ограничения. К примеру, помощь стоматолога подпадает под действие полиса только в случае острой зубной боли. Например, пародонтита, острого пульпита, периостита. Проблемы вроде ремонта протезов или работы с брекетами страховкой не покрываются. Существует лимит и по деньгам: как правило, компании устанавливают лимит на один страховой «зубной» случай в размере 100 долларов/евро и 300 долларов/евро за весь срок действия полиса. Дополнительно страховые компании могут предложить включить в ваш полис оплату телефонных переговоров, юридической помощи при несчастном случае.

Какие услуги страховая компания точно не оплатит? Страховые компании, как правило, не возмещают расходы на лечение, которое не было вынужденным, необходимым. На выплаты не приходится рассчитывать и тем, кто получил психологическую помощь, посещал косметолога или массажиста. Страховка не покрывает заболевания, травмы и увечья, полученные в состоянии алкогольного опьянения, если имеется причинно-следственная связь с таким состоянием. Страховщики не оплачивают также лечение врожденных аномалий, инфекций передающихся половым путем, СПИДа, онкологических заболеваний, солнечных ожогов и тепловых ударов. При лечении гинекологических и урологических заболеваний страховку можно получить только в том случае, если проблемы со здоровьем угрожают жизни клиента или требуется незамедлительная операция. Компании также не возместят расходы на оказание неотложной медпомощи, если установят, что клиент не соблюдал предписания врачей. При оформлении договора всегда уточняйте перечень страховых случаев и сопоставляйте их с вашими планами.

На какой срок я могу застраховаться? Продолжительность страховки зависит от планируемого времени пребывания за границей. Обычно срок действия полиса составляет от одного дня до года. Некоторые компании страхуют на срок до двух лет. Однако у некоторых фирмах действие полиса заканчивается, если срок непрерывного пребывания в одной стране или группе стран (например страны Шенгенского соглашения) превышает 90 дней. Чтобы страховка снова заработала, необходимо пересечь границу, поставить отметки в паспорте о выезде и въезде.

На какую сумму я могу застраховаться? Компании чаще всего предлагают страховки на 10 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч, 100 тысяч долларов/евро. При страховом случае компания возмещает расходы клиента только в пределах установленной суммы. Все, что выше этой суммы, придется оплачивать из своего кармана. При подаче документов на визу внимательно изучите требования к размеру страхового покрытия для выбранной страны. Например, для шенгена достаточно 30 тысяч евро.

Сколько стоит такой полис? Цены на полис могут отличаться в разных компаниях. Размер взноса зависит от страховой суммы, количества дней пребывания за границей, возраста клиента, страны визита и характера поездки. Стоимость договора страхования будет выше при посещении «дорогих стран»: США, Израиля, Канады, Японии, Австралии, Новая Зеландии и Сингапура. Также заплатить больше придется при оформлении полиса при выезде в страны с высоким риском: Индию, Индонезию и Таиланда. Например, для молодого человека, который собирается провести 2 недели в США, и оформляет полис на 100 тысяч долларов, страховка будет стоить в среднем около 25−35 долларов. Те же 2 недели в странах шенгена при страховой сумме в 30 тысяч евро обойдутся в 5−6 евро. Если вы заключаете договор на 14 дней на все страны мира (включая «дорогие»), страхуетесь, например, на 50 тысяч и не планируете заниматься экстремальными видами спорта, то взнос составит примерно 20−25 долларов. Полис для спортсменов или тех, кто планирует активный отдых (серфинг, катание на горном велосипеде и т.д.), в некоторых страховых компаниях будет дороже. При этом размер страховой суммы не изменится. Во многих компаниях для клиентов старше 60 лет применяют повышающий коэффициент из-за высокой группы риска по здоровью.

Что делать, если за границей мне нужна помощь? В первую очередь, постарайтесь всегда носить полис с собой. При заключении договора страховая компания выдает инструкцию, в которой написано, что делать, если наступил страховой случай. Ее тоже лучше не терять. В инструкции будут написаны телефоны представителей страховой компании в стране пребывания или же единого колл-центра. При наступлении страхового случая любым доступным способом нужно с ними связаться и подробно ответить на все вопросы специалиста. Сообщить ваши контактные данные, причину обращения, номер и срок действия страхового полиса. Дальше нужно следовать советам специалистов международной сервисной службы. Они подскажут, куда обратиться и как туда добраться. При необходимости специалисты также организуют транспорт. Бывают ситуации, когда клиент не может связаться с сервисной службой. В таком случае это сделать могут родственники или сопровождающие. Если нет никакой возможности сразу поставить в известность сервисную службу о том, что с вами что-то случилось, при этом требуется неотложная помощь, добирайтесь в ближайшее медучреждение. Лечитесь и собирайте всевозможные подтверждающие оплату документы. При первой же возможности звоните в сервисную службу.

Могу ли я сам оплатить лечение, а потом вернуть деньги? Да, но если вы своевременно оповестили представителя страховщика за границей о страховом случае. Это нужно сделать до получения медицинской помощи, за исключением случаев, когда застрахованный человек находится без сознания — тогда необходимо поставить в известность сервисную службу при первой возможности. Вы можете обратиться в лечебное учреждение без предварительного согласования соответствующих расходов с представителем страховщика за рубежом. При этом предельный размер страховой выплаты составит 500 евро или долларов (в зависимости от валюты страхования) по каждому страховому случаю. При этом по возвращению в Беларусь необходимо обратиться в офис компании с заявлением о страховой выплате, предоставив необходимые документы: паспорт, договор страхования, медицинский рапорт (выписка из амбулаторной карты с указанием анамнеза, диагноза, периода лечения и другую информацию), оригиналы квитанций (чеков) об оплате, копии рецептов и другие документы, связанные с данным случаем. Если документы оформлены должным образом и не возникает необходимость в направлении дополнительных запросов в компетентные органы, то потраченные средства Вам возместят в течение 10 рабочих дней (не считая дату подачи заявления).

Со мной произошел страховой случай в местности, где у моей страховой нет клиники-партнера. Как быть? Сразу же нужно звонить представителям страховой компании. Они могут подсказать, как добраться в клинику или же самостоятельно организовать транспортировку в ближайшую больницу. Если нет никакой возможности связаться с представителями страховщика, сделайте все, чтобы добраться до больницы, а оттуда уже звоните. С представителями страховщика Вы можете связаться круглосуточно по номерам телефонов/факса (а также СМС-сообщением), скайпу, вайберу, электронной почте. Все контакты указаны в страховом полисе.

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