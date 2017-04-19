Футболистки «Зоркi-БДУ» в третий раз в своей истории стали обладательницами Суперкубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: ЖФК «Зорка-БДУ»

19 апреля студентки отлично начали дебютный поединок нового сезона против своих извечных соперниц из ФК «Минск» и к перерыву выигрывали с крупным счетом 3:0.

Первой отличилась Анна Денисенко, почин которой поддержали Диана Тропникова и Татьяна Маркушевская. Во второй половине встречи картина игры резко изменилась и соперницы сократили разрыв до минимума после голевого дубля украинки Тамилы Химич, для которой это был первый официальный матч в составе «Минска». В оставшееся игровое время обе команды имели несколько возможностей поразить ворота, но результат 3:2 в пользу «Зоркi-БДУ» не изменился.

Эта дружина выигрывала первый трофей сезона в 2010 и 2013 годах.

Победительницы получили в качестве призовых от ассоциации «Белорусская федерация футбола» сертификат на 7 тысяч рублей, проигравшие — на 3 тысячи.

Год назад «Минск» и «Зорка-БДУ» также встречались в поединке за Суперкубок, тогда в серии послематчевых пенальти победу вырвали футболистки «Минска», для которых это был уже третий трофей. Ранее им также владели «Бобруйчанка» (2011, 2012) и могилевская «Надежда» (2005).

Уже в ближайшее воскресенье, 23 апреля, у футболисток «Минска» будет возможность взять реванш — в стартовом поединке 26-го чемпионата страны они вновь встретятся с «Зоркай-БДУ».