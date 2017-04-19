Нойер сломался, "Барселона" вылетела и другие события в ответных матчах четвертьфинала ЛЧ в картинках
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Хет-трик лидера «Реала» Криштиану Роналду, еще один гол от молодого дарования «Монако» Килиана Мбаппе и невероятная эффективность в еврокубках Радамеля Фалькао, а также вылет из турнира двух грандов — «Баварии» и «Барселоны».
SPORT.TUT.BY в картинках рассказывает о главных событиях и героях ответных поединков ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017.
Прошлогодний чемпион Англии «Лестер» пытался продлить еврокубковую сказку в матчах с мадридским «Атлетико». Сдержать лидера «матрасников» и автора единственного гола в первой встрече команд Антуана Гризманна подопечным Крейга Шекспира удалось с помощью пяти защитников, однако у гостей забил другой игрок — Сауль Ньигес. Фото: Reuters via TUT.BY Джейми Варди (на фото — справа) отквитал отставание во втором тайме, но на более «лисы» не сподобились. Ничья во второй встрече команд выводит футболистов Диего Симеоне в полуфинал турнира в третий раз за четыре сезона. Фото: Reuters via TUT.BY Неделю назад «Монако» в гостях переиграло дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2, а в ответном поединке монегаски снова быстро получили преимущество. Уже к 17-й минуте силами Килиана Мбаппе и Радамеля Фалькао они провели два гола. Фото: Reuters via TUT.BY Для Фалькао (на фото — справа) это был 45-й гол в 50 еврокубковых встречах. Колумбийский форвард является самым эффективным снайпером в истории клубных турниров УЕФА. Меж тем юный коллега Фалькао Мбаппе отпраздновал пятое взятие ворот в последних играх в Лиге чемпионов. Фото: Reuters via TUT.BY 3:1 — в эту среду, и 6:3 — по сумме двух матчей в пользу «Монако», который впервые с 2004 года сыграет в полуфинале главного клубного турнира Европы. Фото: Reuters via TUT.BY Автогол и гол с пенальти в гостях позволили мюнхенской «Баварии» добиться экстратайма в соперничестве с мадридским «Реалом», однако второй матч, как и первый, немецкая дружина заканчивала в меньшинстве — без Артуро Видаля (на фото — справа), и не выстояла. Фото: Reuters via TUT.BY Криштиану Роналду (на фото — слева) в итоге провел три гола, которые помогли ему преодолеть планку в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов. Напомним, что неделю назад он отпраздновал аналогичный юбилей в еврокубковых встречах. Счет по сумме двух встреч — 6:3 в пользу «Королевского клуба». Фото: Reuters via TUT.BY Отметим, что уже в добавленное время голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сломал ногу. Вратарь оступился во время третьего гола Роналду. Фото: Reuters via TUT.BY Для победы в противостоянии с «Ювентусом» от футболистов «Барселоны» требовалось в домашних стенах совершить подвиг, так как в первой встрече туринцы провели три безответных мяча. Фото: Reuters via TUT.BY На «Камп Ноу» футболисты итальянской команды безупречно действовали в обороне. В итоге «сине-гранатовые» с супертрио нападающих в составе — Лео Месси, Луисом Суаресом и Неймаром — лишь раз нанесли удар в створ ворот, которые охранял Джанлуиджи Буффон. Фото: Reuters via TUT.BY Итог матча — 0:0. Таким образом, «Барселона» не только не смогла пробиться в четверку сильнейших клубов континента, но и прервала 16-матчевую победную домашнюю серию в Лиге чемпионов. Фото: Reuters via TUT.BY Жеребьевка следующей стадии турнира состоится 21 апреля. Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов любая из команд, независимо от того, какой чемпионат она представляет, может сыграть против любой другой. Фото: Reuters via TUT.BY
Итог четвертьфинального противостояния пар команд:
«Барселона» —
«Ювентус» — 0:0 (первый матч — 0:3)
«Монако» — «Боруссия» Дортмунд — 3:1 (первый матч — 3:2)
«Реал» — «Бавария» — 4:2 (первый матч — 2:1)
«Лестер» —
«Атлетико» Мадрид — 1:1 (первый матч — 0:1)
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SPORT.TUT.BY в картинках рассказывает о главных событиях и героях ответных поединков ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017.
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