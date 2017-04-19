Жизнь жестока к молодым мамочкам. Да-да. Стоит только зайти в интернет, найдя свободную минутку, и приветик:

Меган Фокс показала идеальную фигуру через 4 месяца после рождения ребенка!





Жизель Бундхен вышла на пляж с грудничком. Как потрясающе она выглядит во всех ракурсах!





Шакира и её идеальный пресс через 5 месяцев после родов!





«Как они это делают? И почему я такое ленивое, жалкое, толстое существо?» — раздумывает молодая мама, разглядывая себя в зеркале и сравнивая с идеальными картинками.

Спасибо одной из таких мам — Мие Редуорт. Она не побоялась показать всему миру, как на самом деле выглядит тело после родов. И поддержала женщин, которые только что пережили рождение чуда, но мучаются от комплексов.





Это Мия и её сын.

Как признается молодая мама, она сама не представляла, как выглядит послеродовое тело, и какое-то время чувствовала себя раздавленной, видя примеры позирующих идеальных мамочек из инстаграма.

Специально для таких же комплексующих и стесняющихся себя Мия сделала фотоподборку — то, как она выглядит на самом деле. И то, как она может выглядеть, если втянет живот и изогнется буквой зю, как те самые примеры для подражания.

























Мия рассказывает своим подписчицам:

«Я вынашивала ребёнка в течение 42 недель. И да, после этого у меня остался раздутый живот со шрамом от кесарева сечения и экземой от стресса. Это абсолютно нормально.

Перестаньте думать, что каждая девушка из Instagram выглядит так же, как на фото, 24/7, потому как в 98% случаев она делает 100 фотографий, из которых потом берет одну для публикации.

Я всегда надеялась найти в Сети кого-нибудь, на кого я могла бы равняться, но насколько сильно бы я ни любила мам-фитоняш, их жизнь слишком нереальна для большинства из нас. Не все могут пропадать в спортзале, и не каждая будет иметь спортивное тело после беременности.

Спустя 12 недель после родов я начала ходить в тренажерный зал, чтобы укрепить мышцы и постепенно вернуть прежнюю форму. Чтобы помочь другим, обещаю публиковать реальные фотографии пути, который я пройду.

Помните: вы можете тратить всё своё время, чтобы изменить в себе то, чем вы недовольны, но у вас есть всего один шанс оставить для себя удивительные воспоминания о вашем ребенке, поэтому наслаждайтесь жизнью так сильно, как только можете, каждый миг. Вы прекрасны!".

А как выглядели спустя полгода после родов вы? Быть может, как раз как Меган Фокс? И вы можете поделиться своим секретом? Тогда пишите нам по адресу lina@tutby.com , мы будем рады разным мотивирующим историям!