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Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых людей России. Список опять возглавил совладелец и председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Forbes оценил состояние Леонида Михельсона в 18,4 млрд долларов, что на 4 млрд больше, чем годом ранее.

Второе место занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Он укрепил свои позиции в рейтинге на 4 строчки по сравнению с 2016 годом. Forbes насчитал у него 17,5 млрд долларов (увеличение состояния в годовом выражении на 6,6 млрд). Тройку богатейших россиян замкнул владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние выросло на 6,8 млрд долларов до 16,1 млрд (+5 позиций к 2016 году).

Владелец Volga Group Геннадий Тимченко укрепил свою позицию за год на один пункт и занял четвертое место рейтинга. Бизнесмен увеличил свое состояние на 4,6 млрд долларов и достиг состояния в 16,1 млрд долларов.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов, напротив, спустился на две позиции: в этом году ему отвели пятое место (состояние увеличилось на 2,7 млрд долларов, до 15,2 млрд, 66-е место в глобальном рейтинге).

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в 2017 году поднялся с девятого место на шестое. Он прибавил 5,6 млрд долларов к своему состоянию, увеличив его общий объем до 14,5 млрд долларов.

В десятку богатейших россиян вошли также совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман (14,4 млрд долларов), президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин (14,3 млрд долларов), совладелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко (13,2 млрд долларов) и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг (12,4 млрд долларов), пишет РБК.

Самое большое укрепление позиций в рейтинге показал председатель совета директоров фармацевтического холдинга «Протек» Вадим Якунин. Он поднялся с 200-го места в 2016 году на 83 строчку в 2017 году, укрепил свое состояние на 850 млн долларов, увеличив его в общей сложности до 1,2 млрд долларов.