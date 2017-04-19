МИНСК, 20 апр — Sputnik. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 21 и 22 апреля, сообщили в четверг в Белгидромете.



© Sputnik / Виктор Толочко Рябов: холода и дожди в Беларуси продлятся до конца апреля

Оранжевый уровень опасности — предпоследний по шкале. На этот раз белорусские синоптики объявили его из-за сильного ветра, который может достигать порывами 15-20 метров в секунду в пятницу и субботу.

По информации синоптиков, в пятницу в республике сохранится неблагоприятная погода: в некоторых районах возможны дождь и мокрый снег, а температура воздуха ночью может опускаться до —9°С. Днем — около 4-10°С, по югу — до +12°С.

В субботу погоду будут формировать атмосферные фронты, которые смещаются с Балтийского моря. Во многих районах возможны дожди, в некоторых районах — с мокрым снегом. Температура воздуха сохранится на том же уровне, что и в пятницу, 21 апреля.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, потеплеет в Беларуси только к концу апреля или началу мая.