Конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая. Беларусь на популярном форуме представит группа Naviband — ребята будут первыми, кто выйдет на сцену "Евровидения" с песней на белорусском языке "Гісторыя майго жыцця".

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев встретился с музыкантами Артемом Лукьяненко и Ксенией Жук и узнал подробности об их отношении к букмекерам, конкурентам и о том, почему они чувствуют ответственность за всю белорусскую культуру.

- Осталось меньше месяца до конкурса, какие ощущения?

Артем: Хочется выйти на сцену и показать свою песню, свой язык.

Ксения: У меня противоположные чувства — хочу на неделю закрыться, сесть где-нибудь в лесу, забыть про существование социальных сетей, интернета и мобильных телефонов, просто спать, гулять и молчать.



© Sputnik / Виктор Толочко Naviband будут первыми, кто выйдет на сцену "Евровидения" с песней на белорусском языке

- Это из-за повышенного внимания?

Ксения: Нет, просто накапливается такая нагрузка… Чтобы чувствовать себя комфортно на сцене, ощущать какую-то уверенность, не хватает какой-нибудь недели чтобы восстановить силы, голос, настроение. Это все — огромная работа.

Я очень счастлива, что у нас есть возможность поехать на "Евровидение", и я понимаю, как сильно мы благодаря ему растем. Но перед самим конкурсом мне не хватает немного отдыха.

- Что-нибудь изменилось в вашем мироощущении за последние месяцы?

Ксения: Конечно, стало больше чувства ответственности. И перед страной, и перед зрителями.

Артем: Сейчас у нас есть четкое понимание того, что мы все делаем правильно в нашем творчестве.

Ксения: Я начинаю понимать все то, о чем говорили артисты, которые уже ездили на "Евровидение". В чем они были правы, в чем — нет.

Артем: Я думаю, каждому настоящему артисту нужно пройти через этот конкурс. Это очень закаляет.

Ксения: Но я бы не пожелала такого каждому. И правильно Артем иногда говорит, что в прошлом году мы еще не были готовы к "Евровидению". Даже хорошо, наверное, что мы тогда не поехали, а только в этом году — более готовы, большему научились.

- Меньше месяца до "Евровидения", вы следите за прогнозами букмекеров, отзывами в интернете?

Артем: Я слежу. Ксения не следит. Судя по нашим поездкам в промо-тур, по расположению людей в зале и прессы… Нам очень приятно, что нас так тепло принимают. Первые вопросы от всех журналистов — о Беларуси, о нашем языке. Для нас это важно, я готов бесконечно об этом говорить. Ведь это значит, что мы добились своего — сосредоточили наш образ именно на белорусском языке, культуре. В этом и заключается какой-то наш небольшой успех, как мне кажется.



© Sputnik / Виктор Толочко Naviband: каждому артисту надо пройти через "Евровидение"

Ксения: Мы уже заметили, что за все время подготовки европейские журналисты практически ни разу не спросили о наших взаимоотношениях. Это говорит о том, что мы смогли сосредоточиться на культуре и музыке.

- То есть лав-стори вы раскручивать не хотите?

Ксения: Дело даже не в том, что не хотим — в этом нет никакой необходимости. У нас огромная миссия: мы послы белорусской культуры и языка на "Евровидении".

Даже сами исполнители и участники из других стран после наших выступлений на пре-пати говорили о том, что вживую в нас много энергии, что мы звучим совсем иначе.

Артем: И это было не на камеру. Мы со многими артистами разобщались и сдружились.

Ксения: И нет там никакого лицемерия. Очень крутая атмосфера, никакой конкуренции. Я чувствовала себя как в своего рода музыкальном лагере.

- А со стороны белорусов какое к вам отношение?

Артем: Очень много поддержки. Нам постоянно пишут, желают удачи на выступлениях, на интервью… Действительно очень тепло относятся. Негатива какого-то мы в свою сторону вообще не замечаем. Нам каждый день присылают видео — как в школах ставят наши песни, кто-то под них танцует.

Ксения: И многие белорусы зарубежья тоже объединились и стараются нас поддерживать. Это очень приятно.

Артем: Нет ни зла, ни желтой журналистики, ни скандала — потому что все очень чувствуют, что мы ничего не придумываем. Мы с самого начала хотели быть интеллигентными. Ничего не придумываем. А если кому-то не нравимся мы — тоже могут написать, мы работаем, если критика оправданная.

Ксения: Мы как группа из народа. Обычные ребята, любим свое дело — это и доставляет, как мне кажется, большинству людей удовольствие. Поэтому все или равнодушны, или поддерживают нас.

- Вы рассказывали, что со многими конкурсантами "Евровидения" успели и подружиться. Но чьи песни и номера вам нравятся больше всего?

Ксения: Мы поняли, что практически каждый — нереально крутой исполнитель, с пониманием сцены и музыки. Все очень крутые, на самом деле.

Артем: На пре-парти в Тель-Авиве мы отсмотрели всех исполнителей, хотя были очень уставшими. И на сцене все раскрываются. Видно, что людям нравится действительно выступать и заниматься музыкой. Выделить кого-то очень сложно.

Ксения: Мне кажется, есть несколько исполнителей, которые просто представляют темперамент своей страны. Сдержанные, серьезные, закрытые — тот же швед, Робин Бенгстон, он очень закрытый человек, но не надменный, он общается со всеми, а на сцене отлично работает.

Или тот же Франческо из Италии — очень открытый и живой человек, замечательный.

- И букмекеры утверждают, что он победит на этом "Евровидении".

Ксения: Я не хочу думать, кто победит. Нет у нас цели относиться к кому-то как к конкурентам на конкурсе. Я не люблю загадывать. Верю, что все, что должно случиться, должно случиться.

Артем: Я стараюсь настраиваться на лучший результат. Мы понимаем, что наша песня заводит людей, в ней есть энергия.

- Номер вы держите в секрете?

Артем: Пока да, но можем уже сказать, что там не будет какой-то сверхтехнологичности. Будет интересная история, эффект полета и поддержание динамики. Для этого мы работаем с украинской командой.

- Вы выступаете во втором полуфинале, в котором должна была выступать Россия, но она отказалась от участия и трансляции (см. сноску). Вы думали о том, что вам может не хватить российских зрителей или голосов?

Ксения: Мы не думаем об этом. Наша задача — выйти на сцену и спеть. Суть в том, что каждый в делегации занимается своей задачей.

Артем: У нас есть пиар-менеджер, он там высчитывает и знает, кому, когда, кто какие баллы ставил и может поставить. Но я про это все думать даже не хочу. О многих вещах в "Евровидении" я раньше и не знал, там много тонкостей.

Ксения: Мысли об этих баллах и оценках убивают артиста. Артем смотрит в интернете все каждый день — я ему говорю, что не надо так делать. Это же все равно что прийти к гадалке, а потом сидеть и ждать, что же дальше произойдет. Я всегда за то, чтобы было что-то неожиданно. Мне не нравятся ставки и рейтинги, я не хочу этого касаться — как и политики, в которой я вообще ничего не понимаю. Мы хотим заниматься музыкой.

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© Sputnik / Виктор Толочко Артем Лукьяненко и Ксения Жук: Наша задача – выйти на сцену и спеть



© Sputnik Стрингер Конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве

Россия и "Евровидение-2017"

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр. "Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", — заявила Делтенре. За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу.

Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.