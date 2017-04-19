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Уголовное дело в отношении водителя скорой, который сбил в Солигорске школьницу, прекращено

20.04.2017 10:31 — Разное | Tut.by  
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В связи с отсутствием в действиях водителя скорой помощи состава преступления, уголовное преследование в отношении него прекращено. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.


Следственный эксперимент. Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла 17 марта, около 19.20, на улице Социалистической в Светлогорске. Водитель автомобиля ГАЗ (скорая помощь) после проезда железнодорожного переезда совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая пыталась пересечь дорогу на необорудованном пешеходным переходом участке, и выбежала на проезжую часть из-за стоявшего во встречном направлении автобуса. В результате ДТП школьнице причинены тяжкие телесные повреждения.

В ходе предварительного расследования были проведены следственные эксперименты, автотехническая экспертиза. Согласно заключению эксперта, водитель скорой не имел технической возможности предотвратить наезд на девочку с момента ее выхода из-за задней части автобуса.


Следственный эксперимент. Фото: Следственный комитет

Следствие пришло к выводу, что причиной ДТП явились нарушения ПДД пешеходом. В связи с отсутствием в действиях водителя скорой помощи состава преступления, уголовное преследование в отношении него прекращено.

Также в ходе следствия были установлены условия, способствовавшие совершению правонарушений со стороны пешехода.

— ДТП произошло в районе подъезда к железнодорожному переезду. К проезжей части данного участка прилегают «пешеходные тропы», образованные в результате регулярного передвижения по ним жителей двух жилых микрорайонов. Со стороны микрорайона «Березина», с которой следовала пострадавшая, металлическое ограждение вдоль проезжей части не установлено. Ограждение на противоположной стороне дороги находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не способно исключить перемещение пешеходов через проезжую часть. Выявлен ряд несоответствий дислокации дорожных знаков с их реальным расположением, — рассказали в Следственном комитете.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП, Светлогорский РОСК внес представление в КЖУП «Светоч» с предложениями по проведению конкретных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

 
 
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