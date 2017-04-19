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Уголовное дело в отношении водителя скорой, который сбил в Солигорске школьницу, прекращено
В связи с отсутствием в действиях водителя скорой помощи состава преступления, уголовное преследование в отношении него прекращено. Об этом
Напомним,
В ходе предварительного расследования были проведены следственные эксперименты, автотехническая экспертиза. Согласно заключению эксперта, водитель скорой не имел технической возможности предотвратить наезд на девочку с момента ее выхода из-за задней части автобуса.
Следствие пришло к выводу, что причиной ДТП явились нарушения ПДД пешеходом. В связи с отсутствием в действиях водителя скорой помощи состава преступления, уголовное преследование в отношении него прекращено.
Также в ходе следствия были установлены условия, способствовавшие совершению правонарушений со стороны пешехода.
— ДТП произошло в районе подъезда к железнодорожному переезду. К проезжей части данного участка прилегают «пешеходные тропы», образованные в результате регулярного передвижения по ним жителей двух жилых микрорайонов. Со стороны микрорайона «Березина», с которой следовала пострадавшая, металлическое ограждение вдоль проезжей части не установлено. Ограждение на противоположной стороне дороги находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не способно исключить перемещение пешеходов через проезжую часть. Выявлен ряд несоответствий дислокации дорожных знаков с их реальным расположением, — рассказали в Следственном комитете.
В целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП, Светлогорский РОСК внес представление в КЖУП «Светоч» с предложениями по проведению конкретных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
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Согласно заключению эксперта, водитель скорой помощи не имел технической возможности предотвратить наезд на девочку с момента ее выхода из-за задней части...
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