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Болельщики "Крумкачоў" и БАТЭ установят рекорд уровня шума во время футбольного матча
В пятницу в 19.30 на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского начнется игра 4 тура
Замер будет производится дважды — в момент выхода игроков на поле перед игрой и на 10-й минуте встречи. Помогать болельщикам и руководить процессом будет диктор.
Мировой рекорд по шумовой поддержке на спортивных соревнованиях принадлежит болельщикам клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и равен 142,2 децибелам.
В Беларуси замеры уровня шума на стадионах пока не проводились. Призываем наших болельщиков принять участие!
Стадион на Маяковского может вместить до 3 тысяч зрителей. Билеты на матч «Крумкачы» — БАТЭ
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Клубы приняли решение провести совместную акцию и поставить рекорд уровня шума на трибунах при участии болельщиков обеих команд.
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