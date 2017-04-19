В пятницу в 19.30 на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского начнется игра 4 тура чемпионата Беларуси по футболу между столичными «Крумкачами» и борисовским БАТЭ. Клубы приняли решение провести совместную акцию и поставить рекорд уровня шума на трибунах при участии болельщиков обеих команд.



Фото: Сергей Гудилин

Замер будет производится дважды — в момент выхода игроков на поле перед игрой и на 10-й минуте встречи. Помогать болельщикам и руководить процессом будет диктор.

Мировой рекорд по шумовой поддержке на спортивных соревнованиях принадлежит болельщикам клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и равен 142,2 децибелам.

В Беларуси замеры уровня шума на стадионах пока не проводились. Призываем наших болельщиков принять участие!

Стадион на Маяковского может вместить до 3 тысяч зрителей. Билеты на матч «Крумкачы» — БАТЭ можно купить в интернете и в кассах bycard по всему Минску.