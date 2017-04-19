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Доступнее, чем Rio? Kia представила новый бюджетный седан Pegas

20.04.2017 10:16 — Разное | Tut.by  
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На фоне эффектных шоу-каров, подготовленных к Шанхайскому автошоу западными производителями, практически остался незамеченным скромный дебютант Kia — седан под именем Pegas.


Впрочем, для молодых китайских покупателей может автомобильчик может оказаться в итоге знаковым, хотя на выставке Pegas красовался в статусе предсерийного прототипа с наглухо тонированными стеклами. В основу седана легла платформа прежнего поколения Rio с колесной базой в 2,57 м — объем багажника при этом (475 л) оказывается больше, чем у недавно показанного в Нью-Йорке нового седана Rio для американского рынка.


Силовой агрегат Pegas — 1,4-литровая бензиновая «четверка» мощностью 95 «лошадок», на выбор предлагаются 5-ступенчатая «механика» либо 4-ступенчатый «автомат».

В модельной линейке Kia на местном рынке Pegas будет позиционироваться на ступеньку ниже нового Rio, который в Китае известен как K2 и, соответственно, должен быть доступнее — по сообщениям китайских СМИ, за базовую версию «Пегаса» попросят около 9500 долларов.


Прием заказов на новинку Kia начнет во второй половине текущего года, ближе к моменту рыночного дебюта станет известна и стоимость седана.

 
 
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На автосалоне в Шанхае дебютировал бюджетный седан Kia Pegas, который в модельном ряду займет место ступенькой ниже Rio.

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