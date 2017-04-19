|
Синоптики предупреждают о сильном ветре
В Беларуси будет наблюдаться усиление ветра. На 21 и 22 апреля в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
Согласно
21 апреля ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погоду обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Ночью ожидается преимущественно без осадков, утром в северо-западных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные осадки (дождь, утром с мокрым снегом). Днем по северо-западу страны будет отмечаться сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -1°С по северо-западу до -9°С по юго-востоку страны; максимальная днем составит +4..+10°С, по югу до +12°С.
22 апреля погоду в стране по-прежнему будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Во многих районах республики пройдут кратковременные дожди, днем по северо-западу с мокрым снегом, На большей части территории страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +4..+11°С.
Днем 20 апреля по стране ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +3.. +9°C. В столице: без осадков. Максимальная температура воздуха +5.. +7°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси будет наблюдаться усиление ветра. На 21 и 22 апреля в стране объявлен оранжевый уровень опасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии