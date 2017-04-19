В Беларуси будет наблюдаться усиление ветра. На 21 и 22 апреля в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Согласно информации Республиканского центра по грометрегидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, днем 21 апреля (пятница) в северо-западных районах, а 22 апреля (суббота) на большой части территории республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с. 22 апреля (суббота) по городу Минску ожидается усиление западного ветра порывами до 15-18 м/с. В связи с этим синоптики объявили на эти дни оранжевый уровень опасности.

21 апреля ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем погоду обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. Ночью ожидается преимущественно без осадков, утром в северо-западных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные осадки (дождь, утром с мокрым снегом). Днем по северо-западу страны будет отмечаться сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -1°С по северо-западу до -9°С по юго-востоку страны; максимальная днем составит +4..+10°С, по югу до +12°С.

22 апреля погоду в стране по-прежнему будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Во многих районах республики пройдут кратковременные дожди, днем по северо-западу с мокрым снегом, На большей части территории страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +4..+11°С.

Днем 20 апреля по стране ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +3.. +9°C. В столице: без осадков. Максимальная температура воздуха +5.. +7°C.