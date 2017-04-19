Участие в акции "Тотальный диктант" в Минске приняли 540 человек, а в Беларуси — почти тысяча, из 74-х белорусских "отличников" двое повторили свое достижение минувшего года, рассказала на радио Sputnik Беларусь координатор проекта "Тотальный диктант" в Минске Инна Хозеева.

"Проект "Тотальный диктант" появился 14 лет назад в Новосибирске, его придумали студенты, и спустя год его писал не только Новосибирский государственный университет, но и весь город. И очень быстро молва разнеслась, в этом году у нас уже 71 страна и 200 тысяч человек по всему миру", — отметила Хозеева.

Оценка участникам "Тотального диктанта" выставляется по привычной многим пятибалльной системе с учетом количества орфографических и пунктуационных ошибок. Такие правила приняты для участников проекта во всех странах, вне зависимости от того, по каким правилам оцениваются знания в системе образования каждой страны.

"Первые годы "Тотальный диктант" писали по классическим текстам, но потом подумали, что это не очень интересно, и кроме того сейчас любой классический текст можно найти в интернете. Гораздо интереснее написать что-то новое, и поэтому организаторы "Тотального диктанта" стали обращаться к современным авторам, чтобы для этой акции специально писали текст", — сообщила Хозеева.

Как рассказала координатор проекта, в нынешнем году текст диктанта для белорусов писал Леонид Юзефович, а годом ранее участникам нужно было написать под диктовку оригинальный текст про олимпийские игры авторства детского писателя Андрея Усачева.

По словам Инны Хозеевой, среди участников "Тотального диктанта" большинство людей с высшим образованием, при этом их возраст может быть очень разным.

"Женская аудитория все-таки преобладает на "Тотальном диктанте". В этом году, кстати, самому юному участнику было 9 лет, старшей 75. К слову, самая старшая участница писала диктант и год назад, а в этом году пришла к нам с подругой", — рассказала Хозеева.

Отличникам "Тотального диктанта" был вручен сертификат, который, вероятно, может быть полезен и при приеме на работу. Кроме того, от штаба всемирной акции "Тотальный диктант" отличникам предоставлен набор индивидуальных кодов для доступа к 11-ти международным электронным словарям.

Беседу с координатором проекта "Тотальный диктант" в Минске Инной Хозеевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.