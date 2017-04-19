Фестиваль Mirum Music Festival пройдет у стен Мирского замка 19 августа. В этом году формат проведения изменится с трехдневного на однодневный. Как сообщили организаторы, первым хедлайнером станет победительница Евровидения 2016 — Джамала.





Для тех, кто еще не в курсе, фестиваль ежегодно проводится в августе в местечке Мир . На нем уже успели выступить Nino Karamadze & Insight, ONUKA, Red Snapper, Beissoul & Einius, Leon Somov & Jazzu, The HARDKISS и другие. «Мирум» давно окрестили одним из самых атмосферных open-air-ов Беларуси, и не зря. В прошлом году фестиваль резко перешел в трехдневный формат, во время которого выступило более двадцати участников. В любой из дней можно было найти музыку и развлечения на свой вкус.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Одним из хедлайнеров фестиваля этого года организаторы выбрали Джамалу, ставшую популярной благодаря победе на Евровидении 2016 с песней «1944». Певица станет первым победителем конкурса, который выступит в Беларуси. В музыке певицы переплетены элементы нескольких стилей: соул, джаз, электронная и народная музыка.





Первые 500 билетов по цене в 29 рублей поступят в продажу совсем скоро. Цена на следующий пул — 39 рублей.

Следите за обновлениями информации на AFISHA.TUT.BY.

Где: г. п. Мир, Гродненская область. Когда: 19 августа. Цена билета: первая партия билетов по цене 29 рублей.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Звери» .

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».