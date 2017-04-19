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Победительница Евровидения 2016 Джамала выступит на Mirum Music Festival
Фестиваль
Для тех, кто еще не в курсе, фестиваль ежегодно проводится в августе в
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Одним из хедлайнеров фестиваля этого года организаторы выбрали Джамалу, ставшую популярной благодаря
Первые 500 билетов по цене в 29 рублей поступят в продажу совсем скоро. Цена на следующий пул — 39 рублей.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Ежегодный фестиваль Mirum Music Festival пройдет 19 августа у Мирского замка.
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