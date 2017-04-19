Одноклассники и Пушкинский музей запустили VR-проект с аудиогидами Ивана Урганта, Басты и Ксении Собчак.

Социальная сеть Одноклассники и ГМИИ им. А.С. Пушкина запустили виртуальный проект «Импрессионисты Пушкинского». В проекте представлены 10 шедевров из коллекции музея. Каждая картина сопровождается аудиогидом в озвучке российских звезд: Ивана Урганта, Илзе Лиепы, Басты, Ксении Собчак, Сергея Шнурова, и других.

С помощью технологий виртуальной реальности и 360-градусного фото на сайте проекта можно детально рассмотреть знаменитые картины Винсента ван Гога, Анри Матисса, Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Эдгара Дега, Пабло Пикассо, Поля Сезанна, Анри Руссо и Поля Синьяка. Экскурсия доступна также в режиме VR для просмотра в очках или шлеме виртуальной реальности.

Пользователи смогут узнать подробную информацию о каждой картине, прочитав или прослушав аудиогид в озвучке известных музыкантов и телеведущих. Так, Сергей Шнуров озвучил гид по картине Винсента ван Гога, а Иван Ургант рассказывает о «Девочке на шаре» Пабло Пикассо. Также картины из собрания Пушкинского обрели голоса Илзе Лиепы, Василия Вакуленко (Басты), Полины Гагариной, Ксении Собчак, Дмитрия Маликова, Ромы Зверя, Ёлки и Кирилла Иванова (группа СБПЧ).

В Одноклассниках также запустилось приложение , где пользователи могут пройти тест на знание творчества импрессионистов. Правильно ответить на вопросы теста помогут аудиогиды и виртуальная экскурсия.

Запуск проекта приурочен к месяцу импрессионистов в ГМИИ им. А.С. Пушкина, где находится одна из крупнейших в мире коллекций европейского искусства рубежа XIX–XX веков. Приложение и сайт экспозиции разработаны социальной сетью Одноклассники, изображения, аудиогид и VR-проект предоставлены ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники:

«Одноклассники активно поддерживают образовательные и культурные проекты – это интересно нашей аудитории, позволяет ей узнать что-то новое прямо в социальной сети. Виртуальная выставка Пушкинского музея – хороший пример такого проекта. Впервые в России на базе социальной сети будет создана виртуальная выставка мировых шедевров. Люди смогут посмотреть знаменитые картины с экрана своего ноутбука или телефона и узнать их историю от известных людей».

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина:

«В Пушкинском музее проходит месяц импрессионистов. Первая выставка художников-новаторов, которых впоследствии стали называть «импрессионистами», состоялась в апреле 1874 года в парижском ателье фотографа Надара. Эмоциональные произведения мастеров этого направления очень скоро завоевали интерес и признание публики. Собрание работ Клода Моне, Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Винсента ван Гога, Поля Гогена, Анри Матисса и других великих импрессионистов и постимпрессионистов, представленное в ГМИИ им. А.С. Пушкина, может по праву считаться одной из выдающихся коллекций мира».





ГМИИ им. А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. В его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.

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