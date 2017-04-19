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Система выдачи мощности БелАЭС будет введена в эксплуатацию в 2018 году

20.04.2017 10:42 — Разное | Ежедневник  
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Система выдачи мощности БелАЭС будет введена в эксплуатацию в 2018 году

Систему выдачи мощности Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Проект "Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой" предусматривает строительство новых воздушных линий электропередачи 330 кВ протяженностью 1 032,5 км и реконструкцию 672,4 км действующих линий электропередачи 110-330 кВ. В рамках проекта предусмотрена реконструкция четырех подстанций и строительство новой подстанции "Поставы", пишет БЕЛТА.

Система выдачи мощности строится по контракту на 340,86 млн долларов между РУП "Гродноэнерго" и ООО "Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации". Финансирование 95% стоимости проекта предусмотрено за счет средств льготного кредита Экспортно-импортного банка Китая, 5% – собственные средства РУП "Гродноэнерго".

Реализация проекта предусматривает 23 пусковых комплекса – 7 ПК уже введены в эксплуатацию, на десяти работы продолжаются.

Все линии 330 кВ, объединяющие Белорусскую энергосистему с энергосистемами стран-соседей, остаются в работе. Строящаяся по проекту подстанция "Поставы" будет выполнять функцию распределительного пункта 330 кВ, что повысит надежность потребителей, проинформировали в Министерстве энергетики. Ввод подстанции планируется в мае 2017 года. Благодаря реализации проекта в случае отключения Белорусской энергосистемы от Балтийской принятые схемные решения позволят обеспечить надежную работу энергосистемы Беларуси.

 
 
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Систему выдачи мощности Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

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