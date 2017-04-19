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Вырубка деревьев в Восточном сквере: мнения жителей и депутата

20.04.2017 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В бульваре на улице Восточной в конце прошлой недели началась модернизация сквера. По планам городских властей, здесь создадут спортивные и детские площадки, проложат дорожки, установят освещение. Первым делом рабочие вырубили 37 деревьев. Местные жители были возмущены, прежде всего, тем фактом, что их никто не оповестил о начале благоустройства сквера.

Вырубка деревьев в Восточном сквере: мнения жителей и депутата
© Sputnik / Констанция Ждановская
Мингорисполком: просто посадить дерево у дома нельзя

"Мы просим остановить спил деревьев до должного оповещения жителей и объяснения, почему пилят, есть ли разрешения. Мы обращались в администрацию Советского района, но документов о законности работ, что рубят не здоровые, а именно больные деревья, нам не предоставили. Нас отправили в УКС Советского района, но и там нам документы не предоставили", — рассказал местный житель Павел Касилович.

Не получив должного ответа от районных властей, местные жители обратились в Мингорисполком.

"Здесь нет нового строительства, идет капитальный ремонт данного сквера (и многие жители об этом просили), соответственно, нет общественного обсуждения. Что касается вопросов информирования граждан о работах, то, безусловно, нужно их проинформировать", — сообщил депутат Минского городского Совета депутатов Юрий Чечукевич.

Касательно возможных нарушений при спиле деревьев и проведения экологической экспертизы местным жителям рекомендовали обращаться в прокуратуру.

Горожане также боятся, что в сквере организуют места сезонной торговли и площадку для массовых мероприятий.

 
 
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Накануне в Восточном сквере Минска началась вырубка деревьев с целью дальнейшего благоустройства зеленой зоны. Смотрите на видео, почему местные жители выступили...

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