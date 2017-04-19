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Англичанин потерял бумажник, и уже 14 лет в честь него каждый год проводят чемпионат по выпивке
Житель Англии Тим Берроуз четырнадцать лет назад потерял в городе Рединге кошелек. И вот спустя годы он узнал, что в честь него в одном из баров каждый год собираются местные жители и проводят «сидровый челлендж»,
Эту историю Тим Берроуз рассказал в твиттере.
Твит стал популярен, и среди пользователей нашелся еще один свидетель этой истории. В основном люди советуют Тиму Берроузу радоваться и гордиться.
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Житель Англии по имени Тим Берроуз четырнадцать лет назад потерял в городе Рединге кошелек. И вот, спустя годы, узнал, что в честь него в одном из баров каждый год...
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