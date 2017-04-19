Житель Англии Тим Берроуз четырнадцать лет назад потерял в городе Рединге кошелек. И вот спустя годы он узнал, что в честь него в одном из баров каждый год собираются местные жители и проводят «сидровый челлендж», пишет medialeaks.ru. А все потому, что прохожий когда-то позаимствовал из подобранного в канаве бумажника 10 фунтов, а потом в нем заговорила совесть.

Эту историю Тим Берроуз рассказал в твиттере.



«Со мной связался человек, который нашел мой кошелек в Рединге в 2003 году, взял оттуда 10 фунтов, чтобы купить сидра, и проводит ежегодный чемпионат по выпивке в мою честь».

Твит стал популярен, и среди пользователей нашелся еще один свидетель этой истории. В основном люди советуют Тиму Берроузу радоваться и гордиться.



«Это должно было сделать твой день. Я бы: а. Посмеялся; б. Почувствовал гордость; в. Купил сидр; г. Следил за бумажником».