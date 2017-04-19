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Фотофакт: лось все утро разгуливал по центру Витебска
20.04.2017 11:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. По центру Витебска утром в пятницу гулял лось, причем он вылез на центральную площадь города — Победы — из реки.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Как выяснили спасатели, лось плыл по западной Двине, но в какой-то момент решил выйти на сушу. Так он оказался в районе монумента "Три штыка". Затем через площадь Победы двинулся в сторону облисполкома.
"Звонки от горожан, что по городу гуляет лось, стали поступать в службу МЧС, УВД, охрану животного и растительного мира в 07:30", — уточнили в областном управлении МЧС.
Спасатели, МЧС и специалисты госинспекции по охране животного и растительного мира приняли решение не принимать никаких мер в отношении животного, а, держа ситуацию под контролем, дать ему возможность самостоятельно выбраться из города.
Людей он сторонится, и, судя по маршруту, движется в сторону леса, уточнили в МЧС. Движение животного спасатели и инспекторы отслеживали только по лаю местных собак.
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Ловить животное не стали, городские службы позволили лосю самому вернуться домой в лес; перемещение визитера спасатели и специалисты инспекции по охране...
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