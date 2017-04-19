Cтудентка университета Миннесоты Лиззи Фентон (Lizzy Fenton) опубликовала в своем твиттере слайды из презентации, которую она сделала, чтобы привлечь парня по имени Картер. В ней она рассказала, почему он должен позвать ее на свидание и объяснила, по каким критериям идеально подходит для него. На это обратило внимание издание Bored Panda, передает TJournal .



«Почему тебе следует встретиться со мной». Изображение: Lizzy Fenton / twitter.com

На первом слайде Фентон пояснила, что если родители парня хотят, чтобы у него была девушка «для серьезных отношений», то она как раз подходит. Студентка готова поддерживать «застольные разговоры» и «одеваться стильно на День благодарения».

Также она рассказала, что у нее «постоянно растущая грудь», которая по подсчетам девушки к 2025 году достигнет размеров человеческой головы. В качестве доказательной базы Фентон прикрепила диаграмму роста груди и предоставила фотографии 2012 и 2017 годов.



Изображение: Lizzy Fenton / twitter.com

В качестве еще одного аргумента студентка объяснила, что Картер может не беспокоиться о деньгах. Она назвала себя «финансово стабильной» и рассказала, что может позаботиться и о нем, а также самостоятельно оплачивать счета.

На другом слайде Фентон привела цитату актера Чаннинга Татума, который хотел пригласить ее на свидание, но она оказалась «не в его лиге». А также высказывание ее мамы, назвавшей девушку «восхитительной и неповторимой».

Американка пообещала вносить разнообразие в отношения с Картером с помощью регулярной смены имиджа, если «моногамия — это не его стиль». Фентон прикрепила фотографию с тремя прическами, благодаря которым парень сможет встречаться «с тремя разными девушками».



Изображение: Lizzy Fenton / twitter.com

После публикации твита с презентацией студентка рассказала, что парень оценил ее подход, но отказал.

«Это очень мило. Пожалуйста, прекрати писать мне»

Несмотря на это, студентку поддержали другие пользователи. В том числе твиттер-аккаунт Microsoft, который указал, что девушка забыла слайд с еще одним преимуществом: «Отлично делаю презентации в PowerPoint».