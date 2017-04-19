



В ближайшее время в стране может появиться механизм оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов (ОРВ). Теперь перед принятием любого закона его проверят на необходимость, полезность и на предмет издержек для бизнеса.

В Минэкономики ОРВ называют «новым инструментом диалога бизнеса и государства». Ведь внедрение процедуры ОРВ в первую очередь направлено на создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и снижение действующих административных барьеров. По сути, оценка должна будет объяснять риски и выгоды от принимаемых законов для государства, бизнеса и населения.

Так, введение обязательной оценки проектов документов с привлечением делового сообщества предусмотрено проектом закона «О нормативных правовых актах», который уже был принят в первом чтении. Проекту осталось пройти второе чтение во время весенней сессии парламента.

«Также будет определен период, в течение которого законопроект вступит в силу», – отметила консультант отдела совершенствования деловой среды Минэкономики Республики Беларусь Татьяна Погодина.

По ее словам, в Указе № 40 об оптимизации Администрации президента прописано, что с 1 июля 2017 года к проектам о нормативно-правовых актах уже будет прилагаться заключение ОРВ.

Также, отметила Татьяна Погодина, сейчас осуществляется проект по подготовке тренеров-преподавателей ОРВ, которые впоследствии будут передавать знания другим.

«Вероятно, будет программа в Академии управления. Предполагается, что там будут обучать не только госслужащих, но и представителей бизнес-сообщества», – рассказала представитель ведомства.

Говоря о процедуре оценки регулирующего воздействия и оценивая ее перспективы, Татьяна Погодина отметила, что данная процедура должна быть востребована. «ОРВ предполагает публичное обсуждение, выделение проблемы и поиск решения. Здесь важно то, что будут выслушаны все заинтересованные стороны», – отметила она.

«Все проекты правовых актов, регулирующие предпринимательскую и инвестиционную деятельность, должны пройти оценку разработчиком, – добавила эксперт. – Принимая любой нормативно-правовой акт, нужно понимать, на кого он направлен, для чего он принимается, кого затронет. Будут прописываться цели, задачи документа, идти их оцифровка».

«В России, где инструмент ОРВ действует с 2010 года, за это время около 35% актов были сняты с повестки дня, потому что в них не было необходимости», – отметила представитель Минэкономики.

Предполагается, что госорган-разработчик будет заказывать исследование (оценку) документа у специально обученных лиц. Кроме этого, в течение, к примеру, месяца будет проводиться публичное обсуждение законопроекта на сайте. Важность нововведения в том, считают эксперты, что разработчик меняет свой подход к законотворчеству – он начинает думать заранее, просчитывать риски и понимать ответственность. Более того, не менее важным является также то, что в подготовке ОРВ будут проводиться консультации с представителями бизнеса и делаться замер того, как скажется принятие закона на состоянии делового сообщества.

В целом, считают в Минэкономики, применение механизма оценки регулирующего воздействия поспособствует уменьшению перекосов в законотворческой деятельности.

«Возможно, если бы декрет № 3 прошел общественное обсуждение, если бы власть увидела, сколько он вызвал негативных отзывов, он не был бы принят», – полагает Татьяна Погодина.

Отметим, что на сегодняшний момент механизм оценки регулирующего воздействия разрабатываемых правовых актов действует в 65 странах мира, в том числе в России, Украине и Казахстане.