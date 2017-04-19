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Российских пограничников на границе с Беларусью завалили взятками
В Федеральной таможенной службе (ФТС) России заявляют о резком росте количества уголовных дел за взяточничество, возбужденных из-за инцидентов на границе с Беларусью.
Так, в I квартале 2017 года было возбуждено 149 уголовных дел, связанных с коррупцией, а за аналогичный период 2016 года – только 64. При этом в 2017 году к уголовной ответственности привлекали по большей части взяткодателей, а в 2016-м — взяточников. В течение первых трех месяцев этого года за попытку дать взятки возбуждено 105 уголовных дел. За аналогичный период прошлого года — только 10. При этом в I квартале 2017-го было возбуждено 44 уголовных дела против 26 должностных лиц, а годом ранее – 54 дела против 36 сотрудников.
Ситуацию объясняют активностью контрабандистов, которые пытаются провезти санкционные товары и контрабанду через российско-белорусскую границу, сообщают
Как рассказал гендиректор российской компании «Правовой мир», оказывающей юридическую помощь участникам внешнеэкономической деятельности, Михаил Кудрявцев, в связи с тем, что в феврале 2017 года Россия на границе с Беларусью установила режим пограничной зоны, российские таможенники теперь могут стать чаще досматривать весь пересекающий границу двух стран автотранспорт без исключения.
Напомним, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
Тем не менее, стороны договорились, что Россельхознадзор
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В Федеральной таможенной службе (ФТС) России заявляют о резком росте количества уголовных дел за взяточничество, возбужденных из-за инцидентов на границе с...
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