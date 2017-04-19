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Белорусским водителям могут разрешить работать в России с национальными правами

20.04.2017 11:43 — Разное | Tut.by  
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В Госдуме России обсудят законопроект «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства.

Депутаты предлагают, чтобы запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, который вступит в силу с 1 июня 2017 года, не распространялся на граждан Союзного государства.

Поправку, в соответствии с которой белорусским водителям, работающим в России, не придется менять белорусские права на российские, предлагается ввести в действие с 1 июня 2017 года.


Такое предложение поступило после обращения белорусов, которые ссылаются на международные договоры между двумя странами в сфере обеспечения равных прав граждан и просят разъяснить им порядок трудоустройства после 1 июня 2017 года. Согласно тексту законопроекта, предлагается уточнить, что вступающая в силу с 1 июня этого года норма о запрете на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности не будет распространяться на граждан Союзного государства.

Составители законопроекта указывают на то, что решением Высшего совета Сообщества Беларуси и России «О равных правах на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий» предусмотрено, что документы, выданные в Беларуси и РФ для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, признаются без легализации. Законопроект официально зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы. В Беларуси для временно проживающих там граждан РФ указанных ограничений не предусмотрено.


 
 
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Поправку, в соответствии с которой белорусским водителям, работающим в России, не придется менять белорусские права на российские, предлагается ввести в действие...

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