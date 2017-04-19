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Архитекторы показали концепт корабля-тюрьмы в стиле "Игры престолов"

20.04.2017 11:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На судне предполагается разместить более трех тысяч заключенных. При этом авторы проекта подчеркивают, что в плавучей тюрьме должны находиться те, кто отбывает срок по обвинению для уплаты налогов.

Камеры в девять квадратных метров выстроены в виде парусов. Основным материалом для постройки тюрьмы, по мнению авторов должна выступить бумага.

При этом архитекторы уже дали название кораблю — Panama Papers Jail, происходящее от "Панамского скандала", связанного с деятельностью юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся отмыванием денег ряда высокопоставленных лиц со всего мира.

 
 
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