На судне предполагается разместить более трех тысяч заключенных. При этом авторы проекта подчеркивают, что в плавучей тюрьме должны находиться те, кто отбывает срок по обвинению для уплаты налогов.

Камеры в девять квадратных метров выстроены в виде парусов. Основным материалом для постройки тюрьмы, по мнению авторов должна выступить бумага.

При этом архитекторы уже дали название кораблю — Panama Papers Jail, происходящее от "Панамского скандала", связанного с деятельностью юридической фирмы Mossack Fonseca , занимавшейся отмыванием денег ряда высокопоставленных лиц со всего мира.