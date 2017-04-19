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Тиханский: спортивными фанатами могут быть экстремисты и неонацисты

20.04.2017 11:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания в первом чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие, в частности, введение нового вида административного взыскания — административного запрета для фанатов-хулиганов на посещение спортивных объектов во время соревнований.

Эксперт в области безопасности Александр Тиханский в беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым положительно оценил законопроект, инициатором которого выступило Министерство внутренних дел страны.

"Хоть у нас эта проблема и не критична, но в данном случае лучше предупредить, чем потом пожинать последствия тех фанатских мероприятий, которые мы уже видели. В России еще с 2013 года принят такой закон по ограничениям для фанатов, и он успешно работает, поскольку некоторые действия вроде бы и фанатского характера могут носить и экстремистский характер", — сказал Тиханский.

Тиханский: спортивными фанатами могут быть экстремисты и неонацисты
© Sputnik/
МВД: как будет действовать запрет для хулиганов на посещение стадионов

И в плане обеспечения безопасности при посещении спортивных мероприятий, и для безопасности населения в целом принятие такого законопроекта станет положительным шагом, отметил эксперт.

"Неонацисты или националистического характера группировки порой приносят на мероприятия какие-то баннеры или используют лозунги, в которых могут звучать и расистские оскорбления и так далее. Все это было, мы видели, и хорошо, что у нас такого нет. Сама эта мера не такая уж ограничительная. Насколько мне известно, сегодня в такие списки у нас могут быть внесены не более 40-ка человек", — отметил эксперт.

Как ранее сообщал Sputnik, предполагается, что решение о запрете на посещение спортивных объектов во время соревнований для фанатов-хулиганов будет приниматься судом.

На сайте МВД будет сформирован список таких лиц, и эти списки в дальнейшем будут переданы сотрудникам правопорядка, осуществляющим досмотр во время прохода на спортивные мероприятия.

Если человек, к которому такой запрет уже применен, проигнорирует его и все-таки появится на спортивном соревновании, ему могут грозить 15 суток административного ареста, пояснили в МВД.

Комментарий эксперта по безопасности Александра Тиханского о запрете для фанатов-хулиганов на посещение спортивных объектов во время соревнований слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Под видом спортивных болельщиков на спортивных соревнованиях могут появляться экстремисты и неонацисты, и их действия лучше предупредить заранее, чем потом...

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