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Фильм "Кухня. Последня битва" выходит на экраны Витебска и области
Традиционно в четверг в прокат Витебска и области выходят новые фильмы. AFISHA.TUT.BY рассказывает о комедии «
«Последняя битва» — второй полнометражный фильм о виртуозных поварах одного из московских ресторанов. В основе ленты лежит
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Все известные актеры из одноименного сериала. Прежде всего, персонажи из сериала во главе с
Режиссером картины стал Антон Федотов, известный по работе над сериалами «Кухня», «Отель Элеон» и другими.
Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
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2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Новая история сериала "Кухня" появляется в кинотеатрах Витебска и области 20 апреля. AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильме и подсказывает, где его посмотреть.
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