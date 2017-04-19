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Фильм "Кухня. Последня битва" выходит на экраны Витебска и области

20.04.2017 11:42 — Разное | Tut.by  
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Традиционно в четверг в прокат Витебска и области выходят новые фильмы. AFISHA.TUT.BY рассказывает о комедии «Кухня. Последняя битва» и подсказывает, где можно ее посмотреть.


«Последняя битва» — второй полнометражный фильм о виртуозных поварах одного из московских ресторанов. В основе ленты лежит популярный сериал «Кухня». На этот раз герои отправляются не в Париж, а в Сочи, где проходит чемпионат мира среди поваров. Из описания следует, что главному герою Ивану предстоит разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

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Все известные актеры из одноименного сериала. Прежде всего, персонажи из сериала во главе с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым, а также несколько КВНщиков. Главную роль Ивана исполнил молодой актер Кирилл Ковбас, для которого это будет одна из первых больших ролей в кино.

Режиссером картины стал Антон Федотов, известный по работе над сериалами «Кухня», «Отель Элеон» и другими.

Смотреть сериал «Кухня» онлайн
Смотреть сериал «Отель Элеон» онлайн

Фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах «Дом кино» и «Мир» в Витебске, кинотеатре «Родина» в Полоцке, кинотеатре «Колос» в Толочине, 3D — кинозале в Орше, кинотеатре «Минск» в Новополоцке, кинотеатре «Родина» в Городке.

***

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новая история сериала "Кухня" появляется в кинотеатрах Витебска и области 20 апреля. AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильме и подсказывает, где его посмотреть.

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