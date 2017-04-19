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Видеофакт: кассиры магазина в Борисове догнали похитителя водки
20.04.2017 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Кадры инцидента запечатлела камера видеонаблюдения, установленная у входа в магазин.
© Sputnik Алексей Филиппов
Продавцы одного из магазинов в Борисове задержали 40-летнего мужчину, который пришел за добавкой и попытался пронести ее мимо кассы без оплаты.
"Происшествие случилось на Пасху, когда подвыпивший мужчина зашел в магазин за добавкой. Он не собирался расплачиваться за товар, поэтому сразу же засунул бутылку водки в рукав куртки", — рассказали в УВД Минского облисполкома.
Кассиры заметили хищение. Пресс-служба областного управления опубликовала видео погони бдительных работниц магазина за похитителем. Далеко ему уйти не удалось. Дамы повалили вора на землю, трое остались сторожить, еще одна вызвала милицию.
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Мужчина пришел за добавкой, засунул бутылку горячительного в рукав куртки и планировал незаметно проскочить мимо кассы, но вырваться из рук бдительных женщин ему...
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