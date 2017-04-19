Кадры инцидента запечатлела камера видеонаблюдения, установленная у входа в магазин.



© Sputnik Алексей Филиппов Вор украл деньги из машины гродненца и собирался обокрасть его дом

Продавцы одного из магазинов в Борисове задержали 40-летнего мужчину, который пришел за добавкой и попытался пронести ее мимо кассы без оплаты.

"Происшествие случилось на Пасху, когда подвыпивший мужчина зашел в магазин за добавкой. Он не собирался расплачиваться за товар, поэтому сразу же засунул бутылку водки в рукав куртки", — рассказали в УВД Минского облисполкома.

Кассиры заметили хищение. Пресс-служба областного управления опубликовала видео погони бдительных работниц магазина за похитителем. Далеко ему уйти не удалось. Дамы повалили вора на землю, трое остались сторожить, еще одна вызвала милицию.