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В нарядном переднике и с чайничком - в Гжели сделали своего Ждуна
20.04.2017 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Гжельский фарфор известен во всем мире. Гончарный промысел в этом регионе процветает уже более семи веков, ведь земля здесь богата на залежи высококачественной глины.
Сине-белая роспись, множество градаций синего цвета и фирменный мазок мастеров гжельского фарфора создают живую неповторимую красоту.
Гжельский Ждун выпущен ограниченным тиражом. Одна фигурка стоит 2850 российских рублей.
Ждун, вдохновивший мастеров Гжели, стал популярным интернет-мемом этой зимой. По задумке автора скульптуры нидерландской художницы Маргрит фон Брейфорт изображает пациента, ожидающего приема врача.
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Завод "Объединение Гжель" начал изготавливать фигурки популярного в интернете мема — Ждуна. Смотрите в фотоленте Sputnik, как рождается фарфоровый Ждун.
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