

Неотъемлемыми атрибутами любых строительных и отделочных работ являются различные крепежные материалы (саморезы, гайки, шурупы), которые позволяют работать с поверхностями из любых материалов. Одним из распространённых элементов крепления является дюбель. Благодаря широкому ассортименту купить дюбеля можно любых форм, размеров и предназначений.





Особенности применения саморезов и дюбелей

Собираясь купить дюбеля, вы должны определиться с его формой и размером. В этом вопросе необходимо ориентироваться на тот материал, для работы с которым он будет использован.

При монтаже гипсокартона или пористого бетона обычно отдают предпочтение изделию, оснащенному режущими кромками в виде сверла. Для присоединения деталей к конструкциям из бетона применяют распорные дюбеля. Крепления в виде гвоздей предназначены для фиксации плинтусов или реек к кирпичным или каменным основаниям. Универсальным считается нейлоновый дюбель, который используется для выполнения самых разных видов работ.

Выбор также зависит от степени прочности соединяемых деталей. Для фиксации пластика или гипсокартона используют саморезы с крупной резьбой. Для соединения металлических конструкций предпочтительнее саморезы с мелкой резьбой.

Определяем параметры





Прежде чем купить дюбеля и саморезы, необходимо правильно установить их длину, так как это влияет на надежность монтируемой конструкции. В таблице ниже приведены основные параметры, которые помогут определить и необходимую длину крепления, и величину отверстия для его установки.

Дюбель Размер отверстия Диаметр (мм) Длина (мм) Диаметр сверла (мм) Глубина сверления (мм) 5 25 5 29 6 30 6 34 6 40 6 44 6 50 6 55 8 40 8 45 8 50 8 56 8 65 8 72 10 50 10 58 12 60 12 70

Выбираем размер сверла





Выбор сверла зависит от таких параметров, как возможная нагрузка на крепление и вид материала, из которого изготовлена поверхность основания. При этом размер (номер) режущего инструмента должен соответствовать размеру (номеру) крепежа. Так как и на сверлах, и на дюбелях указаны заводские маркировки, то подобрать нужный диаметр несложно.

Глубина же отверстия должна превышать на несколько миллиметров длину крепежа. Это связано с тем, что конец самореза (или шурупа) должен выходить за пределы изделия, обеспечивая его надежную фиксацию.

Определение нагрузки





В связи с тем, что разные виды крепежей могут выдерживать разную нагрузку, большинство производителей указывают на упаковке рекомендованный вес для каждого вида. Специалисты же советуют не превышать ¼ от максимально возможной нагрузки. При этом вес монтируемой конструкции может возрастать пропорционально увеличению прочности поверхности основы.

Выбор шурупа (самореза)





Для достижения максимальной прочности соединения шурупы (саморезы) следует подбирать с оптимально подходящим для конкретного вида дюбеля диаметром. При этом его длина должна быть немного меньше (на 5 мм), чем длина шурупа (самореза).

Где купить дюбеля?





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