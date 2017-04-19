

© Sputnik Александр Кряжев Субботник-2017: что будет происходить 22 апреля в Беларуси?

Республиканский субботник-2017 пройдет в Беларуси 22 апреля, однако пока место, на котором будет трудится белорусский лидер, не названо. При помощи интерактивной инфографики Sputnik вы может изучить предыдущие объекты, построенные или отремонтированные за последние 15 лет, в том числе и руками Лукашенко.

Так, в 2016-м глава государства трудился на реконструкции столичного стадиона "Динамо", годом ранее – на строительстве роддома, в котором впоследствии рожала известная биатлонистка Дарья Домрачева. В другие годы Лукашенко работал на строительстве Национальной библиотеки, возведении знаковых спортивных, мемориальных и медицинских объектов в столице.