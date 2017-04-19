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Лукашенко на субботниках: что строил президент
20.04.2017 12:18 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik Александр Кряжев
Так, в 2016-м глава государства трудился на реконструкции столичного стадиона "Динамо", годом ранее – на строительстве роддома, в котором впоследствии рожала известная биатлонистка Дарья Домрачева. В другие годы Лукашенко работал на строительстве Национальной библиотеки, возведении знаковых спортивных, мемориальных и медицинских объектов в столице.
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