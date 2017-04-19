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Худрук цирка: артистка сгруппировалась и упала очень удачно

20.04.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Несчастный случай в Белгосцирке произошел накануне, во время исполнения номера из программы "Шоу гигантских фонтанов. Удивительный город" с высоты упала российская гимнастка Мария Сюльгина, выступавшая в паре с супругом Евгением Писаревым.

Как отмечали очевидцы, у артистки соскользнули руки во время перехвата, она упала примерно с высоты третьего этажа. После падения гимнастку вынесли с манежа на руках и отвезли в больницу скорой помощи.

Худрук цирка: артистка сгруппировалась и упала очень удачно
© Фото: Facebook / Maria Sulgina
Белгосцирк: у упавшей гимнастки сломана рука и сотрясение мозга

Художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас рассказал радио Sputnik Беларусь о подробностях инцидента, и о том, как артистка чувствует себя в настоящий момент.

"К сожалению, сорвалась артистка, исполнявшая воздушный номер. Надо сказать, что цирк — это искусство на грани риска, и, конечно, артисты прекрасно осознают, на что они идут", — сказал Григалюнас.

Худрук цирка отметил, что все цирковые номера и трюки продумываются до мелочей, и артисты вряд ли будут делать то, что действительно опасно для их жизни. В данном случае у артистки просто выскользнула рука, к сожалению, в воздушной гимнастике такое бывает.

"Хочу всех успокоить, артистка упала, у нее легкое сотрясение мозга и сломана одна косточка. Ей сразу оказали медицинскую помощь, сначала наши врачи буквально через несколько минут после падения, оперативно приехала скорая помощь, и сейчас артистка находится в больнице скорой помощи", — сказал Григалюнас.

Жизни артистки ничто не угрожает, подчеркнул художественный руководитель цирка.

"Она сгруппировалась. Это видно в замедленной съемке, как она падает. Поэтому она приземлилась очень удачно", — отметил худрук.

Номер гостей-россиян — воздушных гимнастов Марии Сюльгиной и Евгения Писарева — был создан специально для новой программы Белгосцирка, отметил худрук, подчеркнув, что воздушная гимнастка вернется к работе в максимально короткий срок.

"Я думаю, на арене в качестве зрительницы мы ее увидим буквально через пару дней, а так косточка должна срастись, и дальше она опять будет готова к работе", — сказал Григалюнас.

При этом худрук Белгосцирка отметил, что, к сожалению, с воздушными акробатами подобные случаи происходят достаточно часто. Это наиболее рискованный жанр циркового искусства.

"В данном случае проводится и внутреннее, и внешнее расследование, так происходит всегда. Все аппараты, все что есть, имеет паспорта и сертификаты, артисты прошли инструктаж по технике безопасности. Это специфический инструктаж, связанный с воздухом. Все это есть в документах, поэтому, это случай, такое бывает, и вроде бы никто не виноват", — резюмировал Григалюнас.

Комментарий художественного руководителя Белорусского государственного цирка о несчастном случае с российской гимнасткой Марией Сюльгиной слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Жизни российской воздушной гимнастки Марии Сюльгиной ничто не угрожает, она сгруппировалась, у нее легкое сотрясение мозга и сломана одна косточка, сообщил радио...

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